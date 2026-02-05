Για αιώνες, οι κυρίαρχοι αρχαιολόγοι έχουν απορρίψει την ιδέα ότι υπήρξε μια προηγμένη αρχαία πολιτισμική κοινότητα πολύ πριν από τους γνωστούς ιστορικούς χρόνους.

Ωστόσο, ο ανεξάρτητος ερευνητής Μάθιου ΛαΚρουά υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει «ανατρεπτικά στοιχεία για έναν χαμένο πολιτισμό», ο οποίος φέρεται να απέκρυψε έναν περίπλοκο κώδικα γνώσης μέσω της γεωμετρίας, της συμβολικής γλώσσας και της αρχιτεκτονικής μνημείων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διαφυλάξει τη σοφία του πριν από καταστροφικά γεγονότα.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο ΛαΚρουά ανέφερε ότι η ανακάλυψη, η οποία ξεκίνησε ύστερα από ένα πρόσφατο εύρημα στην Αίγυπτο, συνδέει σύμβολα από διαφορετικές ηπείρους και χρονολογείται 38.000 έως 40.000 χρόνια πίσω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άγνωστος αυτός πολιτισμός παρακολουθούσε κοσμικούς κύκλους, προέβλεπε παγκόσμιες καταστροφές και ενσωμάτωνε διδασκαλίες για την προέλευση του ανθρώπου, τη δομή του σύμπαντος και τη θεϊκή ύπαρξη μέσα σε ιερούς χώρους και μνημεία.

Από την Τουρκία έως την Αίγυπτο: τα επαναλαμβανόμενα σύμβολα

Η έρευνά του ξεκίνησε όταν εντόπισε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως γιγάντια σχήματα Τ, τριπλές εσοχές και βαθμιδωτές πυραμίδες σκαλισμένες σε αρχαίους λίθους ανά τον κόσμο.

«Αυτά τα συγκεκριμένα σύμβολα, που εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές και αναλογίες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν· καμία κουλτούρα δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια κοινά στοιχεία», εξήγησε ο ΛαΚρουά. Τα μοτίβα αυτά εντοπίζονται από την περιοχή Βαν της Τουρκίας έως τη Νότια Αμερική και την Καμπότζη.

Κατά τον ερευνητή, η απαρχή του συστήματος εντοπίζεται στην ανατολική Τουρκία, κοντά στη λίμνη Βαν, σε έναν χώρο γνωστό ως Ίονις, τον οποίο θεωρεί πηγή των αρχαιότερων συμβόλων, της αρχιτεκτονικής και των διδασκαλιών του πολιτισμού αυτού, ηλικίας περίπου 40.000 ετών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο αρχικός «σχεδιασμός» διαδόθηκε αργότερα σε περιοχές όπως η Γκίζα και το Τιαουανάκο. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα –όπως Τ-σχήματα, βαθμιδωτές πυραμίδες, λιοντάρια και ιερή γεωμετρία– εμφανίζονται με ιδιαίτερη πυκνότητα στο Ίονις και επαναλαμβάνονται σε μακρινούς τόπους.

Το ανάγλυφο του Κεφκαλεσί και η σύνδεση με τη Γκίζα

Κοντά στο Ίονις, ο χώρος του Κεφκαλεσί παρουσιάζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των συμβόλων. Το ανάγλυφο από βασάλτη, διαστάσεων περίπου 1,2 μέτρων, περιλαμβάνει εικονογραφία που, σύμφωνα με τον ΛαΚρουά, αντανακλά τα μοτίβα της Γκίζας και της Νότιας Αμερικής.

«Αυτό το ανάγλυφο έγινε ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνάς μου», είπε. «Συνδέει την Αίγυπτο με αυτή την περιοχή και μας επιτρέπει να ανασυνθέσουμε το παγκόσμιο μοτίβο».

Ο ΛαΚρουά επισημαίνει επαναλαμβανόμενα σχέδια: «Εδώ βλέπουμε τα Τ-σχήματα να επαναλαμβάνονται συνεχώς. Εδώ τη βαθμιδωτή πυραμίδα με τρεις θύρες και το λιοντάρι δίπλα της. Τα ίδια στοιχεία επανεμφανίζονται σε όλο τον κόσμο».

Κατά τον ερευνητή, το λιοντάρι λειτουργεί ως φύλακας και εξηγεί τη δομή του κώδικα. Η ανάλυσή του τον οδήγησε να εξετάσει εκ νέου τον Ναό της Σφίγγας στην Αίγυπτο, όπου ισχυρίζεται ότι εντόπισε παρόμοια μοτίβα.

Αμφισβήτηση από την επιστημονική κοινότητα

Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι ωστόσο χρονολογούν τους γνωστούς χώρους της λίμνης Βαν στην εποχή του βασιλείου των Ουραρτού, δηλαδή μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, και απορρίπτουν κάθε ένδειξη ύπαρξης προϊστορικού παγκόσμιου πολιτισμού. Μέχρι σήμερα, καμία δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη δεν υποστηρίζει τις ημερομηνίες που προτείνει ο ΛαΚρουά.

Η Σφίγγα και η θεωρία των 38.000 ετών

Ο ερευνητής αναφέρει ότι το «σημείο καμπής» ήρθε το 2025, όταν επανεξέτασε μια φωτογραφία του Ναού της Σφίγγας που είχε στην κατοχή του επί οκτώ χρόνια. Στην εικόνα, που δείχνει το κτίσμα μπροστά από το άγαλμα, διέκρινε –όπως ισχυρίζεται– μια ανεστραμμένη βαθμιδωτή πυραμίδα ενσωματωμένη στη δομή.

Η παρατήρηση αυτή τον οδήγησε να μελετήσει ολόκληρο το Οροπέδιο της Γκίζας, όπου εντόπισε επαναλαμβανόμενα μοτίβα ανεστραμμένων πυραμίδων και γιγάντιων Τ-σχημάτων στους ναούς της Σφίγγας, της Κοιλάδας και στα ταφικά συγκροτήματα του Χεφρήνου και του Μυκερίνου.

Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι η Σφίγγα ίσως απεικόνιζε αρχικά ένα λιοντάρι πριν τροποποιηθεί με ανθρώπινο πρόσωπο, αν και η θεωρία αυτή δεν είναι αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Χρησιμοποιώντας την αστρονομική μετάπτωση και την πιθανή ευθυγράμμιση της Σφίγγας με τον αστερισμό του Λέοντα, ο ΛαΚρουά υπολόγισε ότι η κατασκευή θα μπορούσε να χρονολογείται είτε 12.000 είτε 38.000 χρόνια πριν. Απορρίπτοντας την πιο πρόσφατη εκδοχή, τοποθετεί τα μνημεία της Γκίζας στην προϊστορική περίοδο των 38.000 ετών.

Παράλληλα μοτίβα στη Νότια Αμερική

Κατά τον ΛαΚρουά, η ίδια αρχιτεκτονική διάταξη εμφανίζεται και στη Νότια Αμερική, στα μνημεία του Τιαουανάκο και του Πούμα Πούνκου. «Η διάταξη του ναού της πυραμίδας Ακαπάνα είναι όμοια με τα σχέδια των λίθων αυτών των ναών», υποστήριξε.

Σαρώσεις LiDAR στο Πούμα Πούνκου αποκάλυψαν, σύμφωνα με τον ίδιο, έναν τεράστιο σχηματισμό σε σχήμα Τ που ενισχύει τη θεωρία ενός κοινού αρχιτεκτονικού προτύπου. «Το Πούμα Πούνκου και το Τιαουανάκο είναι σαν καθρέφτης της Αιγύπτου στη Νότια Αμερική», είπε.

Το κοσμογράφημα και η φιλοσοφική διάσταση

Στο επίκεντρο της ερμηνείας του βρίσκεται ένα «κοσμογράφημα», ένα αρχαίο γεωμετρικό μοντέλο που, όπως λέει, αναπαριστά τη δομή του σύμπαντος. Τα σύμβολα, όπως οι τριώροφες πυραμίδες, οι ανεστραμμένες πυραμίδες και τα σχήματα Τ, κωδικοποιούν τρία επίπεδα ύπαρξης: τον μη-υλικό κάτω κόσμο, τον φυσικό κόσμο και τις ουράνιες σφαίρες.

Η κάθετη γραμμή του σχήματος Τ αντιπροσωπεύει τον «κεντρικό άξονα» ή axis mundi, το σημείο που ενώνει όλους τους κόσμους. «Μας δείχνουν πώς λειτουργεί η πραγματικότητα και πώς ισορροπεί το σύνολο», ανέφερε.

Ο ΛαΚρουά συνδέει το πλαίσιο αυτό με την αιγυπτιακή εσωτερική παράδοση του Ερμητισμού, που τονίζει τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν και τη θεία γνώση. Κατά την άποψή του, ο αρχαίος κώδικας αποκρύφθηκε σκόπιμα ώστε να διασωθεί από τις ανατροπές της ιστορίας.

«Στην ουσία», κατέληξε, «κάνουμε σήμερα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Θεωρεί ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν πως οι άνθρωποι κάποτε αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους ως θεϊκά όντα, άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φύση και το σύμπαν.

«Υπάρχουν αρχαίες αποδείξεις ότι είμαστε θεϊκά όντα, μέρος του όλου, προορισμένα να ζούμε σε αρμονία με τη Γη και το σύμπαν», κατέληξε ο ΛαΚρουά.

Πηγή: Daily Mail