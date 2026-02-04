Η 35χρονη ηθοποιός, Κρίστεν Στιούαρτ, που τον περασμένο Απρίλιο παντρεύτηκε την επί έξι χρόνια σύντροφό της, Ντίλαν Μέγερ, παραχώρησε συνέντευξη στο ABC News Live Prime και εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε να ζει μισή ζωή, κρύβοντας τη σεξουαλική της ταυτότητα.

«Δεν πρόκειται τόσο για το να μοιραστώ λεπτομέρειες της σχέσης μου, όσο για το να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο να ζουν τη ζωή τους, επειδή κρύβονται», ανέφερε η Στιούαρτ σε αποκλειστικό απόσπασμα της συνέντευξης που εξασφάλισε το PEOPLE, πριν από την προβολή του επεισοδίου.

«Έχω βιώσει διαφορετικές οπτικές και έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους που γνώριζα, αγαπούσα και εμπιστευόμουν —και ακόμη εμπιστεύομαι— οι οποίοι σκέφτονταν: “Η καριέρα σου θα πήγαινε καλύτερα αν δεν έβγαινες έξω κρατώντας το χέρι της φίλης σου”. Και εγώ τους απάντησα: “Δηλαδή θέλετε να ζω μισή ζωή; Και θέλετε να στηρίζω, να διαιωνίζω και να συντηρώ ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους;”. Αυτό απλώς δεν μπορώ να το κάνω», πρόσθεσε θυμούμενη την περίοδο που είχε πάρει την απόφαση, το 2017, να μοιραστεί τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Η ερωτική ζωή της Στιούαρτ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας ήδη από τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στο Twilight, Ρόμπερτ Πάτινσον, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Στη συνέντευξή της στο ABC News, η Στιούαρτ σημείωσε ότι πριν από το coming out της ήταν «εντελώς προφανές τι συνέβαινε», όταν η προσωπική της ζωή γινόταν αντικείμενο δημοσιογραφικής κάλυψης. Η ηθοποιός ανέφερε ότι «δεν ήθελε να εμπορευματοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες», αλλά ένιωθε πως έτσι και αλλιώς ήταν ήδη δημόσιες.

«Δεν ήθελα να γίνω μέρος ενός κόμικ. Αυτό που δεν ήθελα, όμως, ήταν να κρυφτώ από τον κόσμο στον οποίο ζούμε», μοιράστηκε. «Θέλω να τον ορίσω, θέλω να τον κάνω πιο ανοιχτό και πιο αποδεκτό. Και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν απαραίτητο για μένα — κρατούσα ήδη το χέρι της φίλης μου δημόσια», συμπλήρωσε.

Όπως είπε η Στιούαρτ, ήθελε ο κόσμος να γνωρίζει ποια πραγματικά είναι. «Καμία από τις σχέσεις μου δεν ένιωσε ποτέ φυλαγμένη, επειδή δεν ήθελα ο κόσμος να με γνωρίζει. Θέλω οι άνθρωποι να με γνωρίζουν. Ένιωθα ότι ήδη με γνώριζαν, οπότε δεν χρειαζόταν να συμπληρώσω τα κενά. Εκείνη τη στιγμή, όμως, έμοιαζε με μια δήλωση που ίσως άνοιγε τις πόρτες και για άλλους ανθρώπους», κατέληξε.