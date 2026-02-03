Στο Νέο Δελχί διοργανώνεται μια γαστρονομική γευσιγνωσία πολυτελών εμφιαλωμένων νερών γνωστών ευρωπαϊκών και ινδικών μαρκών, όπου οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τα νερά στα τυφλά.

Πολυτελές εμφιαλωμένο νερό από γνωστές ευρωπαϊκές και ινδικές μάρκες βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου γαστρονομικού event στο Νέο Δελχί, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κάνουν γευσιγνωσία στα τυφλά. Την εκδήλωση οργάνωσε η Avanti Mehta, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως η νεότερη «σομελιέ νερού» της Ινδίας, αντικαθιστώντας το κρασί με νερό στα ποτήρια των δοκιμαστών.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη μεταλλικότητα, την ανθράκωση και την αλμυρότητα δειγμάτων από Evian των Γαλλικών Άλπεων, Perrier της νότιας Γαλλίας, San Pellegrino από την Ιταλία και Aava από τους πρόποδες των βουνών Aravalli στην Ινδία.

«Όλα θα έχουν διαφορετική γεύση… θα πρέπει να επιλέξετε ένα νερό που να σας προσφέρει κάποια θρεπτική αξία», εξηγεί η Mehta, 32 ετών, μέλος της οικογένειας που κατέχει το ινδικό brand Aava. Ο τίτλος της «σομελιέ νερού» συνδέεται συνήθως με τον χώρο του κρασιού, ωστόσο στην Ινδία αποκτά νέα διάσταση.

Η αγορά του premium νερού στη χώρα ξεπερνά τα 400 εκατ. δολάρια και αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς η εύπορη τάξη το αντιμετωπίζει ως σύμβολο κοινωνικού κύρους και στοιχείο της τάσης ευεξίας. Μία φιάλη ινδικού μεταλλικού νερού κοστίζει περίπου 1 δολάριο το λίτρο, ενώ οι εισαγόμενες μάρκες φτάνουν τα 3 δολάρια – έως και 15 φορές περισσότερο από τις φθηνότερες εναλλακτικές.

Παράλληλα, η καθαρή παροχή νερού παραμένει προνόμιο για μεγάλο μέρος των 1,4 δισ. κατοίκων της Ινδίας. Σύμφωνα με ερευνητές, το 70% των υπόγειων υδάτων είναι μολυσμένο, ενώ το νερό της βρύσης θεωρείται μη πόσιμο. Πρόσφατα, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ιντόρε ύστερα από κατανάλωση μολυσμένου νερού.

Αγορά που «διψά» για ανάπτυξη

Το εμφιαλωμένο νερό θεωρείται πλέον αναγκαιότητα. Οι φθηνές φιάλες των 20 σεντς διατίθενται παντού, από εστιατόρια έως ξενοδοχεία, και η αγορά, αξίας σχεδόν 5 δισ. δολαρίων, αυξάνεται με ρυθμό 24% ετησίως – έναν από τους υψηλότερους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Euromonitor, η ζήτηση στις ΗΠΑ και την Κίνα οφείλεται κυρίως στην ευκολία χρήσης, με τις δύο χώρες να διαθέτουν αγορές άνω των 30 δισ. δολαρίων καθεμία. Στην Ινδία, ωστόσο, η ανάπτυξη προέρχεται από το premium τμήμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 8% της αγοράς έως το 2025, από μόλις 1% το 2021.

«Η δυσπιστία απέναντι στο νερό της πόλης σε ορισμένες περιοχές έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για εμφιαλωμένο νερό… Είναι ακριβό, αλλά η κατηγορία αυτή θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση.», σημειώνει ο Amulya Pandit, ανώτερος σύμβουλος της Euromonitor. Ανάμεσα στους καταναλωτές συγκαταλέγεται και ο επιχειρηματίας B.S. Batra, ο οποίος δηλώνει ότι η οικογένειά του χρησιμοποιεί αποκλειστικά premium νερό για λόγους υγείας. «Αισθάνεστε διαφορετικοί, πιο ενεργητικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.», λέει χαρακτηριστικά.

Από την Bollywood έως τα Ιμαλάια

Το φθηνό εμφιαλωμένο νερό παράγεται κυρίως από τις Pepsi, Coca-Cola και τον ινδικό κολοσσό Bisleri. Ωστόσο, η αγορά των πολυτελών μαρκών προσελκύει ολοένα και περισσότερους επώνυμους και επιχειρήσεις.

Η ηθοποιός Bhumi Pednekar και η αδελφή της λάνσαραν το brand Backbay, με φιάλες 750ml προς 2,2 δολάρια, ενώ ο όμιλος Tata επεκτείνει δυναμικά το premium χαρτοφυλάκιό του. «I βλέπω ένα μακρύ, μακρύ, μακρύ μέλλον για την επιχείρηση», δήλωσε ο CEO της Tata Consumer Products, Sunil D’Souza, επισημαίνοντας τη συνεχή άνοδο του ενδιαφέροντος των εύπορων καταναλωτών.

Το εργοστάσιο εμφιάλωσης του brand Himalayan της Tata βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, στο κρατίδιο Himachal Pradesh, όπου το νερό αντλείται από φυσικό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Νέα πηγή χρυσού

Οι περισσότεροι Ινδοί προτιμούν το φυσικό νερό, ωστόσο η Tata σχεδιάζει να λανσάρει και ανθρακούχο εκδοχή, αναζητώντας νέες φυσικές πηγές. Στα καταστήματα Foodstories, οι πωλήσεις premium νερού τριπλασιάστηκαν το 2025, ενώ η ζήτηση για το εισαγόμενο Saratoga Spring Water από τη Νέα Υόρκη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η ινδική Aava κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων 805 εκατ. ρουπιών το 2025, με ετήσια αύξηση 40% από το 2021. Η Tata προβλέπει άνοδο 30% ετησίως για το χαρτοφυλάκιό της, έπειτα από δεκαπλασιασμό των εσόδων της μέσα σε έξι χρόνια.

Οι εισαγόμενες μάρκες, όπως οι Evian, Perrier και San Pellegrino, παραμένουν ακριβότερες λόγω φορολογίας άνω του 30%. «Όταν ανοίγετε τη βρύση, δεν πίνετε Aava, Evian… Και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό για το οποίο πληρώνετε», σχολιάζει η Mehta.

Στο τέλος της γευσιγνωσίας, αρκετοί συμμετέχοντες παραδέχθηκαν ότι εντυπωσιάστηκαν από τις διαφορές στη γεύση, αλλά όχι από τις τιμές. «Για να είμαι ειλικρινής, είναι κάπως ακριβό… Για καθημερινή χρήση θα σας κοστίσει μια περιουσία.», ανέφερε μία από τις συμμετέχουσες.