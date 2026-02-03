Σπουδαίο παιχνίδι στην 26η αγωνιστική της EuroLeague, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτίζαν 95-93. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Παρτίζαν να ανοίγει το σκορ (0-5) χάρη σε Οσετόφσκι, αλλά η Μακάμπι απάντησε γρήγορα με τρίποντα Κλαρκ και Λούντμπεργκ, παίρνοντας διψήφια διαφορά στα πρώτα λεπτά.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με ανταλλαγές πόντων, και οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν μπροστά 50-48. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Παρτίζαν πήρε ξανά προβάδισμα με Οσετόφσκι και Μπράουν, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Η τέταρτη περίοδος ήταν θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, με κρίσιμες βολές Σάντος και λέι απ Κλαρκ να κρατούν τη Μακάμπι κοντά στο σκορ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Τζίμι Κλαρκ πήρε την τελευταία επίθεση και με buzzer beater έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, σε ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο για τους φιλάθλους.