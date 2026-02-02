Η αντίστροφη μέτρηση για το EuroLeague Final Four 2026 έχει ξεκινήσει, καθώς ανακοινώθηκε ότι η πρώτη φάση κυκλοφορίας των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου. Η μεγάλη διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το διάστημα 22–24 Μαΐου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον φίλων του μπάσκετ από όλη την Ευρώπη.

Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία πώλησης θα εξελιχθεί σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Εκτός από την 11η Φεβρουαρίου, εισιτήρια θα διατεθούν επίσης στις 26 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου και 20 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 Αθήνα,, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο τελικός του Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα, 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens, πριν από τον τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διάφορες κατηγορίες τιμών, δίνοντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση».

This one is going to be special #F4GLORY 🇬🇷 pic.twitter.com/RA8hvnNGeX — EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.