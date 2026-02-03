Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε να μειωθεί στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη στα βρεφικά γάλατα.

Η κερεουλίδη, που προκαλεί εμετό και διάρροια, εντοπίστηκε σε συστατικά που παρέχει κινέζικο εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες όπως η Nestle, η Danone και η Lactalis.

Η ανίχνευση της τοξίνης προκάλεσε ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε δεκάδες χώρες, με ορισμένες γαλλικές εταιρείες να προχωρούν σε επιπλέον αποσύρσεις προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε τη Δευτέρα τη μείωση στο ήμισυ του επιτρεπόμενου ορίου της τοξίνης κερεουλίδη στα βρεφικά γάλατα, εξέλιξη που οδήγησε ορισμένες γαλλικές εταιρείες σε νέες ανακλήσεις προϊόντων.

Η κερεουλίδη, τοξίνη που προκαλεί εμετό και διάρροια, εντοπίστηκε σε συστατικά τα οποία προμηθεύει κινεζικό εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Nestle, η Danone και η Lactalis.

Ο εντοπισμός της ουσίας αυτής σε βρεφικά γάλατα έχει προκαλέσει ανακλήσεις προϊόντων σε δεκάδες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να γνωμοδοτήσει σχετικά με το ασφαλές όριο της κερεουλίδης, ώστε κυβερνήσεις και παραγωγοί να διαθέτουν έναν κοινό οδηγό για τη ρύθμιση της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EFSA, το νέο προτεινόμενο όριο ανέρχεται σε «0,014 μικρογραμμάριο ανά κιλό βάρους του βρέφους».

Αντιδράσεις και μέτρα στη Γαλλία

Η Γαλλία ανέμενε την απόφαση αυτή, και ήδη από την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Γεωργίας είχε ανακοινώσει τη μείωση του επιτρεπόμενου ορίου της κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα στο «0,014 μικρογραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους», ενισχύοντας την προστασία σε σχέση με το προηγούμενο όριο των 0,03 μικρογραμμαρίων.

Ως άμεση συνέπεια της απόφασης, οι εταιρείες Popote και Vitagermine απέσυραν χθες το πρωί συγκεκριμένα προϊόντα βρεφικού γάλακτος από την αγορά.

Οι ανακλήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία της Nestle και ακολούθησαν η Danone και η Lactalis, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα.

Θέση των εταιρειών και πηγή της μόλυνσης

Η Nestle, που προχώρησε στις μαζικότερες ανακλήσεις, υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην κερεουλίδη και απέσυρε όλα τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε η τοξίνη, ακόμη και όταν τα επίπεδα ήταν κάτω από το νέο επιτρεπόμενο όριο.

Η Danone και η Nestle χαιρέτισαν την απόφαση της EFSA, ενώ η Lactalis δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω ανακλήσεις.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι η κινεζική εταιρεία Cabio Biotech παράγει το έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την παρουσία της κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα. Η Cabio Biotech δεν ήταν διαθέσιμη για σχολιασμό εκτός ωρών εργασίας.

Αν και οι γνωμοδοτήσεις της EFSA δεν είναι νομικά δεσμευτικές, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως τις υιοθετούν όταν λαμβάνουν αποφάσεις για ανακλήσεις ή περιορισμούς στην κυκλοφορία προϊόντων.