Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) για το 2026 επικεντρώνεται στο μήνυμα «Φροντίδα με Ενσυναίσθηση – Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο», προωθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.

Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS) δείχνουν ότι το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης από καρκίνους στις ΗΠΑ έφτασε για πρώτη φορά το 70% για τα διαγνώσματα 2015-2021.

Παρά τη βελτίωση στην επιβίωση, ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου συνολικά και η πρώτη αιτία θανάτου σε άτομα κάτω των 85 ετών, με προβλεπόμενα 2.114.850 νέα κρούσματα και 626.140 θανάτους το 2026 στις ΗΠΑ.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για όλους όσοι ζουν με καρκίνο. Για το 2026, το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι «Φροντίδα με Ενσυναίσθηση – Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο», δίνοντας έμφαση σε μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη θεραπεία και υποστήριξη των ασθενών.

Ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Cancer Statistics της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS), το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για όλους τους τύπους καρκίνου στις ΗΠΑ έφτασε για πρώτη φορά το 70%. Τα στοιχεία αφορούν διαγνώσεις της περιόδου 2015-2021.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πρώτη μεταξύ των ατόμων κάτω των 85 ετών. Για το 2026, εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ θα υπάρξουν περίπου 2,11 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις και 626.140 θάνατοι από την ασθένεια.

«Ο καρκίνος δεν είναι απλώς μια ιατρική διάγνωση. Πίσω από κάθε περίπτωση κρύβεται μια μοναδική ανθρώπινη ιστορία – ιστορίες πόνου, απώλειας, αγάπης, δύναμης, θεραπείας και ελπίδας. Η ουσιαστική αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί πολύπλευρη φροντίδα που ξεκινά από την κατανόηση του ατόμου και των αναγκών του, με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Όταν η ιατρική φροντίδα τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι καλύτερα και η ποιότητα ζωής βελτιώνεται», αναφέρει ο κ. Δημόπουλος.

Οι συχνότεροι τύποι καρκίνου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS), το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαγνώστηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια ασθενείς, ενώ η θνησιμότητα μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με το 2022.

Στην Ελλάδα, οι νέες διαγνώσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τον καρκίνο να επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες (54% των περιπτώσεων και 56% των θανάτων). Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο πιο συχνός στις γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 29% των διαγνώσεων, ενώ ακολουθούν οι καρκίνοι του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του ενδομητρίου και το μελάνωμα του δέρματος.

Στους άνδρες, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός (22,3%), ακολουθούμενος από εκείνον του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, της ουροδόχου κύστης και των νεφρών. Οι συχνότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο και για τα δύο φύλα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα (19,7%), του παχέος εντέρου (12,2%), του παγκρέατος (7,5%) και του μαστού (7,3%).

Η νέα τριετής καμπάνια της World Cancer Day

Η εκστρατεία της World Cancer Day έχει διάρκεια τριών ετών και εξελίσσεται σε στάδια. Το πρώτο έτος (2025) επικεντρώνεται στην ανάδειξη των ανισοτήτων στην πρόσβαση και την ποιότητα της φροντίδας. Το δεύτερο (2026) εστιάζει στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Το τρίτο (2027) θα κορυφωθεί με παγκόσμια έκκληση για δράση προς πολίτες, οργανισμούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Το μήνυμα της χρονιάς είναι ξεκάθαρο: η φροντίδα του καρκίνου πρέπει να ξεκινά με τον άνθρωπο. Με κατανόηση, ακρόαση και ανθρωπιά, χωρίς να αγνοούνται τα συναισθήματα πίσω από την ασθένεια. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Οργανώσεις, κοινότητες, επαγγελματίες υγείας και πολίτες καλούνται να συμβάλουν ενεργά με ενημερωτικές δράσεις, εκδηλώσεις ή απλές πράξεις υποστήριξης, όπως η χρήση του πορτοκαλί-μπλε χρώματος της ημέρας ή η κοινοποίηση του μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα», καταλήγει ο κ. Δημόπουλος.