Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος άνδρας, ο οποίος πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να τρομάξει ομάδα ανήλικων που έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Από τα πλαστικά φυσίγγια τραυματίστηκε ένας 15χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου και ο κατηγορούμενος αντιμετώπισε τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, μετατρέποντας ωστόσο την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος υποστήριξε ότι οι ανήλικοι τον εξύβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε σε αγανάκτηση. Παρουσίασε μάλιστα βίντεο με ανάλογα περιστατικά που φέρεται να είχαν συμβεί στο παρελθόν, τα οποία –όπως δήλωσε– είχε καταγγείλει στις Αρχές.

Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα και υπέρβαση των ορίων της, επιχείρημα όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω των συνθηκών.

Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.