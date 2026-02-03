Συνελήφθη 19χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 01.02.2026, όταν ο 19χρονος πυροβόλησε σε οικία και όχημα ιδιοκτησίας 34χρονου, προκαλώντας φθορές.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 19χρονο έπειτα από καταγγελία, ενώ η προανάκριση γίνεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Στη σύλληψη 19χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο 19χρονος προχώρησε σε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να προκλήθηκαν προς την οικία και το όχημα ενός 34χρονου, προκαλώντας φθορές στην περιουσία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τον νεαρό και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.