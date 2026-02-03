Δύο στους δέκα πολίτες στην Ελλάδα δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση στο σπίτι τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024.

Η Ελλάδα μοιράζεται με τη Βουλγαρία την πρωτιά στην Ευρώπη όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια.

Τα νοικοκυριά πλέον προμηθεύονται καύσιμα θέρμανσης, όπως ξύλα, σταδιακά και με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες, αντί να αγοράζουν νωρίς στη σεζόν όπως παλαιότερα.

Ενεργειακή φτώχεια πλήττει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, καθώς δύο στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι δεν έχουν επαρκή θέρμανση στο σπίτι. Σύμφωνα με τη Eurostat, για το 2024 η χώρα μας μοιράζεται με τη Βουλγαρία την αρνητική πρωτιά στην αδυναμία κάλυψης βασικών ενεργειακών αναγκών.

Οι εποχές που τα νοικοκυριά προμηθεύονταν πετρέλαιο ή καυσόξυλα από νωρίς ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον, οι περισσότεροι αγοράζουν μόνο όσο αντέχει η τσέπη τους.

«Περιμένει να βγει το πρώτο κρύο και τότε παίρνει σταδιακά, ξύλα, τσουβάλια», αναφέρουν έμποροι, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα της αγοράς καυσίμων.

«Χρωστάμε»

Ο Περικλής Κωστόπουλος και η σύζυγός του ζουν με μία σύνταξη, ζεσταίνοντας το σπίτι τους με λίγα τσουβάλια ξύλα. «Με οικονομία, εγώ πηγαίνω και στο χωριό, φέρνω και καμιά φορά από εκεί», λέει χαρακτηριστικά.

Στην πολυκατοικία του κυρίου Φώτη, η θέρμανση ανάβει μόλις μία ώρα την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, οι οφειλές συνεχίζουν να συσσωρεύονται.

«Χρωστάμε ένα σωρό κοινόχρηστα. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες», σημειώνει, αποτυπώνοντας τη δυσκολία χιλιάδων πολιτών να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις τους.

Το χαμηλό εισόδημα παραμένει ο κύριος λόγος που πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να διατηρήσουν επαρκή θέρμανση. «Οι μισθοί είναι χαμηλοί και η αγορά γενικά έχει ακριβύνει πάρα πολύ», τονίζουν πολίτες.

Τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ

Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ αποκαλύπτει ότι για έξι στα δέκα νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί μόλις για 18 ημέρες. Το 83,5% δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει, ενώ το 65,5% δαπανά περισσότερα για λογαριασμούς και το 65,2% για είδη διατροφής.

Για το 60% των εργαζομένων, ο καθαρός μισθός δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ τον μήνα, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και περιορίζει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη.