Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από δηλώσεις ειδικών που εκφράζουν ανησυχία για την ψυχική και σωματική του υγεία. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Express, ο κορυφαίος Αμερικανός ψυχοθεραπευτής δρ Τζον Γκάρτνερ, πρώην επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, προειδοποιεί: «Ρίξτε μια καλή ματιά στον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος Ντόναλντ Τραμπ που θα δείτε ποτέ».

Ο δρ Γκάρτνερ υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζει σημάδια άνοιας, τα οποία, όπως λέει, θα επιδεινωθούν με τον χρόνο. «Το χειρότερο από έναν Αμερικανό Χίτλερ, είναι ένας Αμερικανός Χίτλερ με άνοια», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας φόβους για τις συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Τραμπ εξελέγη τον Νοέμβριο του 2024, ύστερα από μια εκστρατεία εναντίον του 81χρονου Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε «sleepyΤζο». Αν και άλλοτε έδειχνε σε καλύτερη φυσική κατάσταση, σύμφωνα με ειδικούς που τον παρακολουθούν, ο 80χρονος πλέον πρόεδρος η υγεία του παρουσιάζει «ραγδαία επιδείνωση» στη σωματική και πνευματική του υγεία.

«Είναι ανεξέλεγκτος, ασυγκράτητος και ασταθής», τονίζει ο Γκάρτνερ, προσθέτοντας ότι η άνοια του Τραμπ «θα συνεχίσει να κλιμακώνεται». Οι δηλώσεις του ψυχοθεραπευτή έρχονται ενώ η συζήτηση για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε μετά από διαρροές που ήθελαν τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να εκφράζει ανησυχίες για την «ψυχολογική κατάσταση» του Τραμπ – ισχυρισμοί που διαψεύστηκαν τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Λευκό Οίκο.

Προβληματισμός για τα σημάδια σωματικής κόπωσης

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ προκαλούν επίσης ερωτήματα. Σύμφωνα με την Express, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για τη νόσο Αλτσχάιμερ που ταλαιπώρησε τον πατέρα του, έχασε τα λόγια του και χρειάστηκε τη βοήθεια της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου για να θυμηθεί τη λέξη «Αλτσχάιμερ». «Λοιπόν, εγώ δεν το έχω», απάντησε τότε, προσθέτοντας ότι «δεν το σκέφτεται καθόλου».

Παράλληλα, ιατρικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία για τη σωματική του κατάσταση. Ο Τραμπ εμφανίζεται να χρησιμοποιεί μακιγιάζ για να καλύψει μελανιές στο χέρι του, ενώ λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερίνη και δερματική πάθηση. Έχει παραδεχθεί ότι παίρνει καθημερινά 325 mg ασπιρίνης, δόση που, σύμφωνα με ειδικούς, συνιστάται σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο δρ Μπρους Ντέιβιντσον, κλινικός καθηγητής, σχολίασε: «Όταν το διάβασα αυτό, είπα: “Λοιπόν, έχει πάθει εγκεφαλικό και παίρνει τη σωστή αγωγή”». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ παρουσιάζει συμπτώματα αδυναμίας στο δεξί του χέρι και μειωμένη ακοή.

Ανησυχίες για γνωστική παρακμή

Ο δρ Γκάρτνερ υποστηρίζει ότι «έχουμε μαρτυρίες από περίπου δώδεκα άτομα που εργάστηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και λένε ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια». Όπως εξηγεί, ο πρόεδρος δυσκολεύεται να ολοκληρώσει προτάσεις και να συγκρατήσει τη σκέψη του, κάτι που θεωρεί ένδειξη γνωστικής παρακμής.

«Δείχνει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μορφή προκαλεί απώλεια ελέγχου της συμπεριφοράς, αυξημένη παρορμητικότητα και επιθετικότητα. «Αυτό επιδεινώνεται συνεχώς», προειδοποιεί.

Ο ίδιος εκφράζει ανησυχία για τη συγκέντρωση εξουσίας γύρω από τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «έχει απόλυτη επιρροή πάνω στο υπουργικό του συμβούλιο» και ότι «θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμα».

Αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λιζ Χιούστον, απαντά ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και ενεργητικός πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία». Παράλληλα, αρκετοί Δημοκρατικοί ζητούν την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία προβλέπει την απομάκρυνση ενός προέδρου εάν κριθεί ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του.

Η βουλευτής της Αριζόνα Γιασαμίν Ανσάρι δήλωσε ότι «ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εξαιρετικά ψυχικά ασθενής και αυτό θέτει σε κίνδυνο όλες μας τις ζωές», ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του. Ο Τραμπ, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επαναλαμβάνοντας: «Η υγεία μου είναι τέλεια».

Σημειώνεται ότι, 25η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ προβλέπει τη δυνατότητα απομάκρυνσης ενός προέδρου από το αξίωμα, εάν κριθεί ακατάλληλος να ασκεί τα καθήκοντά του, με απόφαση του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας του υπουργικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να εξεταστεί η εφαρμογή της τροπολογίας.