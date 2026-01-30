Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, επικαλούμενη τις «ευνοϊκές συνθήκες» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η Ουκρανία, ωστόσο, δηλώνει έτοιμη να ανταποδώσει.

Καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για νέο ψυχρό κύμα από την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε, η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε ουκρανικές υποδομές logistics.

Τις τελευταίες ημέρες, η Μόσχα έχει πλήξει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, επιδιώκοντας – σύμφωνα με το Κίεβο – να αποδυναμώσει τις μεταφορές στρατιωτικού και ανθρωπιστικού υλικού.

Το αίτημα Τραμπ και η απάντηση Πούτιν

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το προσωπικό αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες. Το τελευταίο διάστημα, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -15°C.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία του Ρώσου προέδρου.

Η στάση του Κιέβου

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει, αναστέλλοντας τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές διυλιστηρίων. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως αυτό αποτελεί «μια ευκαιρία και όχι μια συμφωνία».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, σημείωσε ότι δεν καταγράφηκαν πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι η Μόσχα φαίνεται να έχει στραφεί σε επιθέσεις κατά υποδομών μεταφορών.

Οι δυσκολίες στην ουκρανική άμυνα

Αναφερόμενος στους πρόσφατους ρωσικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ο Ζελένσκι επισήμανε πως η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έχει εξαντληθεί. Όπως είπε, οι καθυστερήσεις των ευρωπαϊκών συμμάχων στις πληρωμές προς τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς όπλων PURL, εμπόδισαν την έγκαιρη άφιξη των πυραύλων Patriot.

«Ξέρω ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται εναντίον των ενεργειακών μας υποδομών… και ξέρω ότι δεν θα υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν υπάρχουν πύραυλοι για να τους αναχαιτίσουμε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχε βρεθεί η χώρα του.