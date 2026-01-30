Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να επισκεφθεί το Κίεβο, «αν τολμά φυσικά». Με τη δήλωση αυτή, ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα πρόκλησης προς τον Ρώσο ομόλογό του, σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής του επόμενου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρευρεθούν όλοι όσοι έχουμε συμφωνήσει, καθώς όλοι αναμένουν ενημέρωση», τόνισε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα λάβουν μέρος στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι.

«Η ημερομηνία ή ο τόπος μπορεί να αλλάξουν, διότι, κατά την άποψή μας, κάτι συμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χρονισμό», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.