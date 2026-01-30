Τρία άτομα χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να κλέψουν βαλίτσες με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο κέντρο του Τόκιο, κοντά στον σταθμό Ουένο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30 μ.μ. την Πέμπτη σε μια πολυσύχναστη και τουριστική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Τα θύματα ήταν μια ομάδα πέντε Κινέζων και Ιαπώνων υπηκόων που προσπαθούσαν να φορτώσουν τις βαλίτσες σε όχημα πριν την κλοπή.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αποσπάσουν τις βαλίτσες με τα χρήματα γύρω στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, κοντά στον σταθμό Ουένο, μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της πόλης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε το περιστατικό χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα θύματα ήταν πέντε άτομα – Κινέζοι και Ιάπωνες υπήκοοι – που επιχειρούσαν να φορτώσουν βαλίτσες με περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ (420 εκατ. γεν) σε ένα όχημα τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Fuji TV, τα θύματα κατέθεσαν ότι τα χρήματα προορίζονταν για χρήση σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό στο αεροδρόμιο Tokyo-Haneda, όπου ένας άνδρας που μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ (190 εκατ. γεν) δέχθηκε επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών σε χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.