Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα στο Τόκιο, όταν παγιδεύτηκαν σε ιδιωτική σάουνα που τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας πιθανές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας της εγκατάστασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην ιδιωτική σάουνα Sauna Tiger, στην περιοχή Ακασάκα. Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι το ζευγάρι παγιδεύτηκε λόγω ελαττωματικού πόμολου στην πόρτα, ενώ το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης ήταν απενεργοποιημένο για περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με καταθέσεις προσωπικού.

Τα θύματα είναι η 37χρονη Γιόκο Ματσούντα, επαγγελματίας nail artist, και ο 36χρονος σύζυγός της Μασανάρι, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:25 τοπική ώρα, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός της σάουνας. Στον χώρο βρέθηκε το πόμολο της πόρτας στο πάτωμα, ενώ οι δύο τους εντοπίστηκαν αναίσθητοι, το ένα σώμα πάνω στο άλλο, κοντά στην έξοδο. Παρά τις προσπάθειες μεταφοράς στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο εσωτερικό της σάουνας βρέθηκε καμένη πετσέτα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε όταν το ύφασμα ήρθε σε επαφή με τις θερμές πέτρες της εγκατάστασης. Παρά την ύπαρξη κουμπιού έκτακτης ανάγκης, αυτό ήταν απενεργοποιημένο, ενώ το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού είχε αφαιρεθεί, υποδηλώνοντας ότι το ζευγάρι πιθανότατα προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια.

Το Κέντρο Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Μινατό σημείωσε ότι η σάουνα λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2022 και είχε ελεγχθεί τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023, χωρίς να εντοπιστούν σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό.

Οι ιδιωτικές σάουνες έχουν αυξημένη δημοτικότητα στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια, ωστόσο καταγράφεται άνοδος των ατυχημάτων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Sauna Tiger εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η επιχείρηση ανακοίνωσε επίσης αναστολή της λειτουργίας της μέχρι νεωτέρας και επιστροφή χρημάτων σε πελάτες με ενεργές κρατήσεις.