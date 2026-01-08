Η Τζακάρτα αναδεικνύεται πλέον ως η πιο πολυπληθής πόλη του κόσμου, σύμφωνα με την έκθεση World Urbanization Prospects 2025 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο πληθυσμός της ινδονησιακής πρωτεύουσας αγγίζει τα 42 εκατομμύρια κατοίκους, ξεπερνώντας τη Ντάκα, η οποία αριθμεί περίπου 40 εκατομμύρια. Το Τόκιο, που για δεκαετίες κρατούσε τα πρωτεία, υποχωρεί στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια κατοίκους.

Για πολλά χρόνια, το Τόκιο θεωρούνταν η μεγαλύτερη μητρόπολη του πλανήτη χάρη στην εκτεταμένη μητροπολιτική του περιοχή. Ωστόσο, το πώς ορίζονται τα διοικητικά όρια κάθε πόλης επηρεάζει σημαντικά τις σχετικές συγκρίσεις και κατατάξεις.

Προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, έως το 2050 ο πληθυσμός του Τόκιο αναμένεται να μειωθεί στα 30,7 εκατομμύρια, γεγονός που θα το ρίξει στην έβδομη θέση παγκοσμίως. Αντίθετα, η Ντάκα προβλέπεται να ξεπεράσει την Τζακάρτα και να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου.

Οι 10 μεγαλύτερες πόλεις το 2050 (εκτίμηση ΟΗΕ)