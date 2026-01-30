Ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς θα αφοπλιστεί στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι το κίνημα θα αποστρατιωτικοποιηθεί επειδή δεν έχει άλλη επιλογή, προσθέτοντας πως «θα παραδώσει τα AK-47».

Στο πλαίσιο υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο απεσταλμένος ανέφερε ότι οι «τρομοκράτες» έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς θα αφοπλιστεί στη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Βγάλαμε τους τρομοκράτες από εκεί», δήλωσε, αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του θυλάκου, προσθέτοντας πως «θα αποστρατιωτικοποιηθούν».

Ο κ. Γουίτκοφ τόνισε ότι «θα το κάνουν επειδή δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή», επιμένοντας πως το κίνημα «θα παραδώσει τα AK-47», εννοώντας τα σοβιετικού σχεδιασμού τουφέκια εφόδου.

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλάμβανε την κήρυξη εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου 2025. Στο πλαίσιο της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς – κάτι με το οποίο το κίνημα διαφωνεί – και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα. «Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα αφοπλιστούν ποτέ. Φαίνεται πως θα αφοπλιστούν», σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ ότι στα τέλη του 2025 η Χαμάς εξακολουθούσε να διαθέτει περίπου 60.000 τουφέκια Καλάσνικοφ στη Γάζα.

Το παλαιστινιακό κίνημα έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να παραδώσει τη διοίκηση του θυλάκου σε νέο μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα – το οποίο θα επιβλέπεται προσωπικά από τον Τραμπ – αλλά αρνείται να αφοπλιστεί. Το Ισραήλ, που εξακολουθεί να ελέγχει περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας, εκφράζει ανησυχία ότι η Χαμάς αξιοποίησε το διάστημα της εκεχειρίας για να ανασυνταχθεί.

Το σχέδιο Τραμπ έχει λάβει την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ενέκρινε σχετική απόφαση τον Νοέμβριο. Στόχος του είναι να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του παραθαλάσσιου θύλακου, που υπέστη τεράστιες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.