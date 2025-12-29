Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επανέλαβε σήμερα ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το μέλλον της Γάζας και τις προοπτικές ειρήνευσης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, πληροφορία που το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο. Ο διάδοχός του, ο οποίος χρησιμοποιεί το ίδιο ψευδώνυμο, εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Telegram, επαναλαμβάνοντας τη θέση της οργάνωσης.

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο νέος εκπρόσωπος της Χαμάς, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης προς το Ισραήλ.

Το μήνυμα δημοσιοποιήθηκε ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί μεσολαβητές προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη δεύτερη φάση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, αίτημα που το παλαιστινιακό κίνημα απορρίπτει κατηγορηματικά. «Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», τόνισε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.