Μια Ισραηλινή πρώην όμηρος της Χαμάς περιέγραψε δημόσια όσα υποστηρίζει ότι βίωσε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της στη Γάζα, κάνοντας λόγο για επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση και έντονο φόβο για το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης.

Η 25χρονη Ρόμι Γκόνεν μίλησε στην ερευνητική εκπομπή «Uvda» του ισραηλινού καναλιού Channel 12, αναφέροντας ότι απελευθερώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από 471 ημέρες κράτησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, απήχθη κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι την απελευθέρωσή της.

Η γυναίκα που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το μουσικό φεστιβάλ Nova περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές κακοποίησης κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της. Όπως δήλωσε, τραυματίστηκε στο χέρι από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Shifa στη Γάζα, όπου ξεκίνησε η πρώτη φάση της δοκιμασίας της, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.

Romi Gonen says she cried nonstop while the Palestinian Hamas terrorist who abused her repeatedly “was having the time of his life.” She feared she would be kept as a sex slave for the rest of her life. Romi is home after 471 days in Hamas captivity. Rape is part of jihadi… pic.twitter.com/LktDHIweLZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 26, 2025

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πολλοί άνδρες την περικύκλωσαν, της έσκισαν τα ρούχα και την άγγιζαν ταυτόχρονα, ενώ εκείνη ήταν ξαπλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι. Η ίδια ανέφερε ότι ένιωθε πως παρακολουθούσε τα γεγονότα από ψηλά, ανίκανη να αντιδράσει. «Ήμουν σίγουρη ότι θα ξυπνούσα χωρίς το χέρι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγες ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε σε διαμέρισμα στη Γάζα, όπου, όπως κατήγγειλε, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν Παλαιστίνιο επαγγελματία υγείας που υποτίθεται ότι είχε αναλάβει τη φροντίδα της. «Μου πήρε τα πάντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγκάστηκε να συνεχίσει να ζει στο ίδιο σπίτι με τον άνθρωπο που την κακοποίησε, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Η περίοδος της αιχμαλωσίας και οι συνεχείς κακοποιήσεις

Η Γκόνεν δήλωσε ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, πριν μεταφερθεί στο σπίτι ενός άνδρα που φέρεται να εργαζόταν ως κάμεραμαν. Εκεί ξεκίνησε, όπως περιγράφει, μία από τις πιο τρομακτικές περιόδους της αιχμαλωσίας της.

Για 16 ημέρες ζούσε υπό συνεχή επιτήρηση, με απειλές, χειροπέδες και όπλα δίπλα στο κρεβάτι της. Υποστήριξε ότι δεχόταν παρενοχλήσεις τόσο από τον ίδιο του όσο και από έναν δεύτερο άνδρα. «Όλα γίνονταν στη σιωπή. Έκλαιγα και μου έλεγαν να προσέχω, γιατί αν δεν ηρεμούσα θα θύμωναν», είπε, αποκαλύπτοντας ότι επινόησε έναν φανταστικό σύζυγο για να αποτρέψει περαιτέρω κακοποίηση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι βιασμοί συνεχίστηκαν και κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι είχε μείνει έγκυος. Ο άνδρας που τη φρόντιζε της έφερε τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν.

Η πιο τραυματική στιγμή, όπως περιέγραψε, ήταν η σεξουαλική επίθεση διάρκειας περίπου 30 λεπτών στο μπάνιο, λίγο πριν τη μεταφορά της σε άλλο σημείο. Ενώ εκείνη έκλαιγε και είχε παραλύσει από τον φόβο, ο δράστης φέρεται να ήταν «εκστασιασμένος».