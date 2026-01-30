Ο Ολυμπιακός, μετά το 2-1 στο Άμστερνταμ, προκρίθηκε στις 24 κορυφαίες ομάδες του Champions League και στην κλήρωση των Playoffs έπεσε ξανά πάνω στη Λεβερκούζεν, η οποία στις 20/1 είχε ηττηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ο επαναληπτικός στη Γερμανία στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.

Πώς παρατάχθηκε στο Φάληρο και ποιοι επιστρέφουν

Στο προηγούμενο παιχνίδι οι Γερμανοί αγωνίστηκαν σε σχηματισμό 3-4-3, με τον Μπλάσβιτς στο τέρμα, τους Κουάνσα, Άντριχ και Μπαντέ στην άμυνα, και τους Μάσα, Κοφανέ και Πόκου στην επίθεση.

Η Λεβερκούζεν έδειξε βελτίωση στα τελευταία της ματς, με νίκες 3-0 επί της Βιγιαρεάλ και 1-0 επί της Βέρντερ Βρέμης, ενώ ενισχύθηκε με τον γκολκίπερ Όμλιν και αναμένεται να επιστρέψει ο βασικός στόπερ Ταπσόμπα.

Ωστόσο, παραμένουν εκτός ο εξτρέμ Τέλα και ο μεσοεπιθετικός Μπεν Σεγκίρ χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα επιστρέψουν.