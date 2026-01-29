Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν του Άγιαξ με 2-1 στην τελευταία αγωνιστική του Champions League, με τους ερυθρόλευκους να έχουν ακόμα ένα κέρδος από τη νίκη τους στην Ολλανδία.

Πέρα από την πρόκριση στα playoffs, ουσιαστικά εξασφαλίζει πως θα συμμετέχει απευθείας και χωρίς προκριματικά στην League Phase του επόμενου Champions League, εφόσον φυσικά κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον ευρωπαϊκό συντελεστή που δεν μπορούν να φτάσουν ούτε η Ρέιντζερς, ούτε η Κοπεγχάγη, αν φυσικά στεφθούν πρωταθλήτριες σε Σκωτία και Δανία αντίστοιχα, ενώ η Σαχτάρ για να ξεπεράσει τους Πειραιώτες θα πρέπει να φτάσει με 4/4 νίκες στα ημιτελικά του Conference League (έχει προκριθεί απευθείας στους «16») και από εκεί κι έπειτα να έχει τουλάχιστον μια νίκη.