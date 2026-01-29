Μάθετε πότε θα γίνει η κλήρωση των playoffs του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός θα ανακαλύψει τον αντίπαλό του στη μάχη για τη φάση των «16».

Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν μία σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην 24άδα του Champions League και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, στοχεύοντας στην πρόκριση στη φάση των 16.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην κλήρωση των playoffs, από την οποία θα προκύψει αν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή τη Λεβερκούζεν.

Η κλήρωση για τη νοκ άουτ φάση έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 13:00.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των «16».