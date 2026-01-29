Ο Ολυμπιακός το έκανε κι αυτό! Μετά τις νίκες επί της Καϊράτ και της Λεβερκούζεν, πήρε σπουδαίο τρίποντο και στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ με 2-1, έφτασε τους 11 βαθμούς και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Champions League, καθώς τερματίζοντας μάλιστα και στην 18η θέση της βαθμολογίας!

Οι ερυθρόλευκοι με γκολ των Ζέλσον Μαρτίνς και Σαντιάγκο Έσε πήραν ιστορικό διπλό στην Ολλανδία, έφτασα τις τρεις σερί νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και συνεχίζουν να… ονειρεύονται, καθώς περιμένουν αντίπαλο στα play off μια εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Πάφος πανηγύρισε μια τεράστια νίκη στην Κύπρο επί της Σλάβια Πράγας με 4-1, ενώ η πιο ευρεία νίκη της βραδιάς ήρθε από τη Λίβερπουλ που νίκησε στο «Άνφιλντ» την Καραμπάγκ με 6-0, αλλά η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει στην επόμενη φάση. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όπου η Ρεάλ ηττήθηκε με 4-2 από την Μπενφίκα του Παυλίδη, που σκόραρε κιόλας, με τους «αετούς» να κάνουν το απόλυτο έπος και να προκρίνονται με γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν που έκανε το 4-2 και έστειλε την ομάδα του στην 24η θεση και τη Μαρσέιγ εκτός λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Όσον αφορά την κορυφή, η Άρσεναλ νίκησε και την Καϊράτ στο «Emirates» με 3-2 και έκανε το 8/8 στη League Phase κι έγινε η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει, τερματίζοντας 1η, ενώ στη 2η θέση βρίσκεται η Μπάγερν που νίκησε με 2-1 την Αϊντχόφεν εκτός έδρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια διεξήχθη στο «Καμπ Νου», όπου η Μπαρτσελόνα αν και έχανε με 1-0 έκανε την ανατροπή με την Κοπεγχάγη, επικράτησε με 4-1 και προκρίθηκε απευθείας στους «16», αφού τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα.

Μια τεράστια νίκη πήρε στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και η Τσέλσι με ανατροπή, επικρατώντας με 3-2, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, ενώ οι Λονδρέζοι τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα. Εκεί βρίσκονται και οι Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ, που νίκησαν με 2-0 και οι δύο. Οι πολίτες τη Γαλατασαράι εντός και τα «σπιρούνια» με το ίδιο σκορ εκτός την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ 2-3

Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Άιντραχτ – Τότεναμ 0-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 2-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1

Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0

H τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League