Τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στη Βιολάντα και οι έρευνες των πυροσβεστικών Αρχών αλλά και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Τα πρώτα ευρήματα στα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη είναι οι ανιχνευτές προπανίου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για κάθε βιομηχανία.

«Ο ανιχνευτής θα συνδεθεί μέσω έναν πίνακα πυρανίχνευσης και σε περίπτωση διαρροής θα δώσει σήμα και θα αρχίσει να χτυπάει η σειρήνα και ταυτόχρονο μία βάνα θα κλείσει την παροχή του αερίου. Υπάρχει και ένα μπουτόν που μπορεί να κόψει τη ροή αερίου», λέει ο ειδικός.

Το αν υπήρχαν ή αν βρίσκονταν στα σωστά σημεία, είναι ένα από τα ζητήματα της έρευνας των ειδικών. Όπως λένε, το σύστημα ανίχνευσης, το οποίο αποτελείται από ένα σύστημα όπως είναι ο πίνακας πυρανίχνευσης, ο φάρος-σειρήνα, η ηλεκτροβάνα, μπορεί να κοστίζει από 1.500 ευρώ έως και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα τις ανάγκες.

«Ο ανιχνευτής πρέπει να μπαίνει περίπου ανά 3-5 μέτρα. Έχει να κάνει καθαρά και με τον ανιχνευτή που χρησιμοποιούμε, που έχουμε επιλέξει και προκαθορίζεται αυτό, απ’ τον μελετητή που έχει μελετήσει, έχει φτιάξει μια μελέτη και την έχει καταθέσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Το ερώτημα είναι αν όσα λέει ο ειδικός εφαρμόστηκαν στη «Βιολάντα», πολύ περισσότερο σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις που έχουν ανάλογη επικινδυνότητα και φυσικά αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, για να γλιτώσουν κάποιο κόστος, κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια.

«Στο υπόγειο δεν υπήρχε ανιχνευτής – Συγκεντρώθηκε το προπάνιο και μία σπίθα έφερε την έκρηξη»

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ, επισήμανε πως σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπήρχε ρωγμάτωση στο σωλήνα μεταφοράς του προπανίου από τη δεξαμενή, στο θαμμένο τμήμα, προς το εσωτερικό του κτιρίου.

«Για ποιο λόγο υπήρχε ρωγμάτωση; Εγώ βρίσκω δύο λόγους. Ή υπήρξε μία μηχανική καταπόνηση του σωλήνα από κάποιο βαρύ όχημα παραδείγματος χάρη, επειδή άκουσα ότι γινόντουσαν και κάποιες εργασίες ασφαλτόστρωσης και τα λοιπά, ή από την αρχή όταν θάφτηκε ο μεταλλικός σωλήνας δεν λήφθηκαν τα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ο κανονισμός προβλέπει ότι όταν θάβεις μεταλλικό τμήμα πρέπει να γίνει μία επάλειψη με εποξειδικές και ασφαλτικές βαφές, θα πρέπει μετά να τυλιχθεί ο σωλήνας με μία πλαστική μονωτική ταινία για να μην έρχεται ο σωλήνας, το μεταλλικό τμήμα, σε επαφή με το χώμα, διότι το χώμα έχει υγρασία και άλατα. Αυτά διαβρώνουν το μέταλλο. Αν δεχτούμε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ότι υπήρξε ρωγμάτωση του σωλήνα, φεύγει το αέριο και ακολουθεί την καθοδική πορεία του σωλήνα μέχρι να μπει στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλά πηγαίνει στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου που είναι το υπόγειο. Εκεί δεν υπήρχε ούτε ανιχνευτής διαρροής προπανίου, δεν υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας, τίποτα. Άρα λοιπόν εκεί συγκεντρωνόταν σιγά-σιγά το προπάνιο και δημιούργησε σπινθήρα».