Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, θύματος του εργατικού δυστυχήματος στη «Βιολάντα».

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, κατέκλυσαν την εκκλησία για να αποχαιρετήσουν την άτυχη γυναίκα, ένα από τα πέντε θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο.

Η Ελένη, η οποία εργαζόταν επί σειρά ετών στην επιχείρηση, έφυγε από τη ζωή άδικα και πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα 13χρονο παιδί. Τραγικές φιγούρες οι άνθρωποι της οικογένειάς της, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο κενό, με την τοπική κοινωνία να στέκεται σιωπηλή και συγκλονισμένη στο πλευρό τους, πενθώντας για την εργαζόμενη μητέρα που δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι της.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη – Καραγιάννη κηδεύεται αυτήν την ώρα στον ναό Αγίου Δημητρίου στη Φιλύρα Τρικάλων.

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

Αποχαιρετισμοί με δάκρυα και συγκίνηση

Αρχικά, στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Μπουκοβάλα. Στον τόπο καταγωγής της, στο Γριζάνο Τρικάλων, αποχαιρέτησαν την Αναστασία Νάσιου, ενώ μία ώρα αργότερα, στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Κατά τον επικήδειο λόγο, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα είπε με συγκίνηση πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγεται για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε».

Σε άλλο σημείο του λόγου του, τόνισε: «Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της και των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος κι αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, αλλά για να την ευχαριστήσουμε».

Συγκλονιστικά ήταν και τα τελευταία του λόγια: «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου». Ο επικήδειος κατέληξε με λόγια αγάπης και υπόσχεσης ότι η μνήμη της θα μείνει ζωντανή μέσα από τις πράξεις και τις ζωές των αγαπημένων της.