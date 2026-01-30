Διευρυμένη εντολή για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Διευρυμένη εντολή έχει δοθεί από την εισαγγελέα Τρικάλων για εις βάθος έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία καλείται να συντάξει το πόρισμά της για τα αίτια της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ μπαίνουν όχι μόνο οι πιθανές ευθύνες ή παραλείψεις της επιχείρησης, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες που συμμετείχαν στην αδειοδότηση και λειτουργία του εργοστασίου.

Η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εντολή για προκαταρκτική εξέταση την Πέμπτη και έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η έρευνα κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

Πρώτον, στο τεχνικό σκέλος, που αφορά τη διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που προκάλεσαν τη διαρροή προπανίου, η οποία οδήγησε στη φονική έκρηξη. Δεύτερον, στην εξέταση των ενεργειών των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή παρατυπίες στη διαδικασία αδειοδότησης.

Η τεχνική διερεύνηση

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφές για την εξαγωγή των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές έως τον χώρο παραγωγής. Οι σωληνώσεις θα σταλούν σε εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της διάτρησης και να διαπιστωθούν τα αίτια που την προκάλεσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση στο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι σωλήνες, που βρίσκονταν σε βάθος περίπου 80 εκατοστών, να επηρεάστηκαν από το βάρος των διερχόμενων φορτηγών. Τα εργαστήρια θα καθορίσουν αν αυτό το σενάριο ευσταθεί ή αν υπήρξε διάβρωση ή αστοχία υλικού.

Επιπλέον, δείγματα χώματος και άλλου υλικού από τον τόπο της διαρροής θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να πιστοποιηθεί επίσημα η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε. Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, τα όργανα μέτρησης έδειξαν «κόκκινο», γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη διαρροή.

Λόγω κινδύνου από τα υπολείμματα προπανίου, οι εργασίες έχουν προσωρινά ανασταλεί και αναμένεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα. Η πρόσβαση στην περιοχή επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της εισαγγελέως.

Οι άδειες και οι ευθύνες

Το δεύτερο και ιδιαίτερα κρίσιμο σκέλος της έρευνας αφορά τις πιθανές παρανομίες και ευθύνες υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική. Εξετάζεται αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το τμήμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά είχε κατασκευαστεί ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτουργούσε από το 2007. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στα αρχικά σχέδια δεν υπήρχε υπόγειος χώρος, αλλά μόνο το ισόγειο, το οποίο πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας και πυρασφάλειας. Περιλάμβανε επίσης τις δύο υπέργειες δεξαμενές από τις οποίες γινόταν η παροχέτευση του προπανίου.

Η νέα πτέρυγα ήταν πανομοιότυπη με το πρώτο κτίριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων. Στα σχέδια του πρώτου υπήρχε υπόγειο και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου για την τροφοδοσία της παραγωγής.

Ωστόσο, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που υποβλήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν περιλαμβάνονταν οι υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας, αλλά είχαν προστεθεί δύο νέες υπόγειες δεξαμενές κοντά στις παλιές. Αυτές είχαν εγκατασταθεί, χωρίς όμως να έχουν ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν ήδη κατασχέσει όλους τους φακέλους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυσή της. Θα εξεταστεί αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν σύμφωνες με τη νομοθεσία, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου εντοπιστούν παραλείψεις.