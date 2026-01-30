Ο Άγγελος είναι μόλις 23 ετών. Έξω από την εκκλησία που έγινε η κηδεία της μητέρας του, Σταυρούλας Μπουκοβάλα, ζητά δικαίωση για την μνήμη της.

«Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Και μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας», είπε.

Το ίδιο ζητά και η Ελένη, η μικρότερη κόρη της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα.

«Δικαίωση, δικαίωση θέλω. Και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Νέα παιδιά που στερήθηκαν τόσο βίαια και άδικα τις μητέρες τους. Σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν την νύχτα για να μπορούν να είναι κοντά τους τη μέρα, στο μεγάλωμα τους.

«Η μητέρα μου πήγαινε εκεί μόνο και μόνο για να ζήσουμε, να σπουδάσουμε, να φύγουμε. Εγώ της έλεγα να παραιτηθεί και να βρει κάτι καλύτερο. Και μου έλεγε ‘κι εσείς τι θα κάνετε;’», συμπλήρωσε ο γιος της Σταυρούλας Μπουκοβάλα.

Ακριβώς την ίδια συζήτηση είχε και η αδικοχαμένη Αγάπη με τα δικά της παιδιά. «Βλέπαμε πόσο κουραζόταν και της λέγαμε να σταματήσει» λέει και συγκλονίζει η κόρη της αποκλειστικά στο Live News.

«Η μαμά έπιασε σχετικά μεγάλη δουλειά εκεί. Ήταν 50 χρονών σχεδόν και σκεφτόταν ότι «αν φύγω τώρα, δεν θα βρω πουθενά αλλού δουλειά. Και τι να κάνω; Θα κάνω υπομονή για εσάς». Όταν έπιασε δουλειά είχαμε θέμα οικονομικό τεράστιο. Και χρειαζόμασταν τον μισθό. Εγώ ήμουν ανήλικη ακόμη όταν έπιασε η μαμά δουλειά εκεί. Κι έμεινε και έκανε υπομονή να βγει στη σύνταξη. Μια σύνταξη που δεν την πήρε ποτέ».

«Μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου»

«Ήταν το στήριγμα μου. Μου στέρησαν κομμάτι του εαυτού μου», λέει ο Άγγελος. Ήταν ανήλικος όταν η μητέρα του έπιασε δουλειά στην «Βιολάντα». Έχοντας εργαστεί για αρκετό διάστημα στη Γερμανία, η Σταυρούλα Μπουκοβάλα αποφάσισε πριν 10 χρόνια να επιστρέψει οικογενειακώς στην Ελλάδα και τον τόπο καταγωγής της τα Τρίκαλα. Αμέσως βρήκε δουλειά στην τότε ανερχόμενη ελληνική εταιρεία.

Τα χρόνια πέρασαν, ο Άγγελος ενηλικιώθηκε και η μητέρα του άρχισε να του μιλά για τις συνθήκες εργασίας που, όπως λέει, δεν ήταν οι κατάλληλες.

«Μπαλαντέζες πεταμένες κάτω όπως να ναι. Άκουγα παλαιότερα που είχα σοκαριστεί μια γυναίκα που είχε κόψει τα δάχτυλα της και αποσιωπήθηκε να το κρύψουμε. Πολλοί υπεύθυνοι δεν ήταν αρμόδιοι για τη θέση τους. Ήταν οι γνωστοί του ιδιοκτήτη», ανέφερε.

Και η κόρη της 65χρονης Αγάπης ξέρει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που όπως λέει υπήρχαν στην εταιρεία καθώς και η ίδια έχει εργαστεί στο παρελθόν εκεί.

«Οι συνθήκες εργασίες δεν ήταν καθόλου καλές. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένη (σσ: η μητέρα της). Ήταν μεγάλη σε ηλικία, είχε κουραστεί πάρα πολύ. Και μια ζωή δούλευε η μάνα μου και ήταν άδικο που άφησε τα κοκαλάκια της εκεί μέσα. Την ανατίναξαν».

Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία της μητέρας της στην κοπή της πίτας λίγες ώρες μετά την ασύλληπτη τραγωδία. Ακόμα θυμάται το τελευταίο τους τηλεφώνημα.

«Είχε πάει στην κοπή της πίτας. Είχε βγάλει φωτογραφίες, ήταν χαρούμενη, είχαμε μιλήσει. Εγώ το είχα ξεχάσει και την πήρα τηλέφωνο και της λέω «έλα που είσαι;» και μου λέει «είμαι στην κοπή» και λέω «άντε καλά θα σε κλείσω». Και μετά γύρισε από την κοπή, θα ετοιμάστηκε και πήγε στην δουλειά όπως κάθε μέρα. Και δεν γύρισε ποτέ».

Ο επικήδειος του αδελφού της χτες στην κηδεία της μητέρας τους ράγισε καρδιές. Η Αγάπη ήταν μητέρα αλλά και γιαγιά ενός μικρού κοριτσιού που πήρε το όνομα της.

«Ο πόνος μας γίνεται ακόμα βαρύτερος γιατί δεν έχουμε ούτε το σώμα της να αποχαιρετήσουμε. Η φωτιά μας στέρησε ακόμη και αυτό το τελευταίο αντίο. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν. Γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται», είπε στον επικήδειο ο γιος της Αγάπης.

«Από την μία είναι θλίψη για την μάνα μου που δούλευε μια ολόκληρη ζωή και δεν πρόλαβε ποτέ να πάρει σύνταξη και σκοτώθηκε με αυτό τον τρόπο. Από την άλλη είναι οργή που λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα», ανέφερε η κόρη της.

«Να αναλάβει τις ευθύνες, να παραδεχτεί όλες τις εγκληματικές ενέργειες που μας οδήγησαν εκεί πέρα», ζητά από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο γιος της Σταυρούλας Μπουκοβάλα.

«Η μαμά μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι μύριζε υγραέριο τον τελευταίο καιρό. Το άκουσα μετά την έκρηξη ότι το έλεγαν άλλοι εργαζόμενοι. Βασικά τους πιστεύω 100% γιατί έχω δουλέψει κι εγώ σε αυτήν την εταιρεία. Η μαμά μου είχε εργατικό ατύχημα στη «Βιολάντα» και της έπιασε μηχάνημα το χέρι και δεν αποζημιώθηκε ποτέ εννοείται. Οπότε πιστεύω 100% ότι είναι υπεύθυνοι και την σκότωσαν. Το θέμα είναι να δικαιωθούμε και να τιμωρηθούν», είπε η κόρη της Αγάπης Μπούνοβα και συμπλήρωσε:

«Σε όλα τα εργατικά ατυχήματα που έχουν γίνει και είναι πάρα πολλά σε αυτή την εταιρεία, κανένας δεν έκανε ποτέ καταγγελία, γιατί ο ιδιοκτήτης επηρέαζε πάρα πολύ ψυχολογικά τους εργαζόμενους. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικός και υποστηρικτικός, οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονταν και κάπως αισθάνονταν ότι ‘εντάξει,είμαστε μια οικογένεια και δεν θα κάνω στον κύριο Κώστα καταγγελία. Γι’ αυτό δεν γινόταν ποτέ και τίποτα. Κανένας δεν μιλούσε. Μπορεί και ο ίδιος να στεναχωριόταν, δεν ξέρω. Απλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε ασφάλεια σε αυτό το εργοστάσιο. Έχω να καταθέσω όμως πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εδώ και 15 χρόνια ακούω πράγματα για την Βιολάντα».

Στα πρόσωπα τους αποτυπώνεται η θλίψη, η οργή αλλά και η θέληση τους να ριχτεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε αυτή η ανείπωτη τραγωδία που στέρησε την ζωή από 5 εργαζόμενες.