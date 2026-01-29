Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε νομοσχέδιο χρηματοδότησης υπουργείων, λόγω αντιρρήσεων των Δημοκρατικών που ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Οι ΗΠΑ βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς η Γερουσία απέρριψε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση υπουργείων. Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να το στηρίξουν, απαιτώντας αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για την αστυνομία μετανάστευσης.

Η χρηματοδότηση πολλών υπουργείων λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Αν δεν εγκριθεί προϋπολογισμός για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες –μεταξύ αυτών και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS)– η κυβέρνηση θα οδηγηθεί στο λεγόμενο shutdown, δηλαδή στη διακοπή λειτουργίας τους.

Ο προϋπολογισμός που είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων φαινόταν ότι δεν θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη Γερουσία, όμως τα γεγονότα της Μινεάπολης άλλαξαν τα δεδομένα. Μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες, πολλοί γερουσιαστές ζήτησαν περιορισμούς στη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν προϋπολογισμό για το DHS όσο η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναθεωρεί την πολιτική της. «Φτάνει πια, αυτά που κάνει η ICE, εκτός νομίμου πλαισίου, είναι ωμότητες με κρατική στήριξη και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Τσακ Σούμερ. «Αυτό δεν είναι η Αμερική», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τους πράκτορες της ICE «αλήτες που περιφέρονται στους δρόμους μας».

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Γερουσίας, απαιτούνται 60 ψήφοι επί συνόλου 100 για την έγκριση προϋπολογισμού. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία, χρειάζονται τη στήριξη αρκετών Δημοκρατικών για να περάσει το νομοσχέδιο.

Οι Δημοκρατικοί δηλώνουν διατεθειμένοι να εγκρίνουν τα πέντε από τα έξι κεφάλαια του νομοσχεδίου, εξαιρώντας το τελευταίο που αφορά το DHS. Ζητούν να διαχωριστεί, ώστε να συζητηθούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουν.

Επειδή όμως η Βουλή ενέκρινε και τα έξι κεφάλαια σε ενιαίο κείμενο, ο διαχωρισμός τους θα προκαλούσε στην πράξη την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7 π.μ. Σαββάτου, ώρα Ελλάδας), καθώς θα απαιτούνταν νέα ψηφοφορία στη Βουλή.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το shutdown εκτιμάται ότι θα είναι μικρής διάρκειας.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβαστική λύση για να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση. «Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά» σε συμφωνία, τόνισε.

Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ σημειώθηκε το φθινόπωρο, όταν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί διαφώνησαν επί 43 ημέρες για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας υγείας. Τότε, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τέθηκαν σε αναστολή, ενώ όσοι εργάζονταν σε κρίσιμες υπηρεσίες –όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και στρατιωτικοί– συνέχισαν απλήρωτοι, λαμβάνοντας τον μισθό τους μετά τη λήξη της κρίσης.

Η παράλυση εκείνη προκάλεσε καθυστερήσεις σε επιδόματα και ακυρώσεις δεκάδων χιλιάδων πτήσεων, καθώς πολλοί ελεγκτές προτίμησαν να δηλώσουν ασθένεια αντί να εργαστούν χωρίς αμοιβή.