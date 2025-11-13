ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψ τον νόμο που βάζει τέλος στη μακροβιότερη δημοσιονομική παράλυση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, διάρκειας 43 ημερών. Κατά την τελετή υπογραφής, ο πρώην πρόεδρος εκτόξευσε αιχμές κατά των Δημοκρατικών και υπερασπίστηκε εκ νέου την οικονομική του πολιτική.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», δήλωσε δηκτικά ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ γύρω του βρίσκονταν Ρεπουμπλικανοί βουλευτές που τον χειροκροτούσαν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης τόνισε τη «θριαμβευτική έξοδο» από το παρατεταμένο αδιέξοδο και κατηγόρησε τους «εξτρεμιστές του άλλου κόμματος» ότι παρέλυσαν τον κρατικό μηχανισμό για «λόγους καθαρά πολιτικάντικους».

«Η χώρα ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα», υποστήριξε, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα υπογράψει αμέσως το νομοσχέδιο μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να λήξει το «καταστροφικό shutdown» των 43 ημερών, το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, μετά την προηγούμενη υιοθέτησή του από τη Γερουσία. Μόλις έξι Δημοκρατικοί βουλευτές συντάχθηκαν με την προεδρική πλειοψηφία, ενώ δύο Ρεπουμπλικανοί το καταψήφισαν.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, εξέφρασε ικανοποίηση για το τέλος του «μακρού εθνικού εφιάλτη» και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για τη στάση που, όπως είπε, προκάλεσε το αδιέξοδο επί έξι εβδομάδες. «Ήξεραν πως αυτό θα προκαλούσε δεινά και το έκαναν παρ’ όλα αυτά. Ο ελιγμός στο σύνολό του ήταν ανώφελος, άδικος και απάνθρωπος», σημείωσε.

Το ζήτημα του «Obamacare»

Μετά από πάνω από 40 ημέρες δημοσιονομικής παράλυσης, ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποχώρησαν, εγκρίνοντας μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς τον νόμο που αίρει το αδιέξοδο και παρατείνει τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Ωστόσο, το κείμενο παραμένει ασαφές σχετικά με την παράταση των επιδοτήσεων για το «Obamacare», γεγονός που προκάλεσε την αγανάκτηση πολλών Δημοκρατικών. Μία από τις ελάχιστες παραχωρήσεις προς την αντιπολίτευση είναι η επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας το ενδεχόμενο διακοπής της στήριξης για περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση νέου δημοσιονομικού αδιεξόδου.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Για την έγκριση του νομοσχεδίου στη Γερουσία απαιτούνταν οκτώ ψήφοι της αντιπολίτευσης. Οι Δημοκρατικοί που το υπερψήφισαν βρέθηκαν στο στόχαστρο επικρίσεων από το κόμμα τους, το οποίο έκανε λόγο για «γλίσχρες παραχωρήσεις» και «ψευδείς υποσχέσεις» των Ρεπουμπλικανών.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, μίλησε μέσω X για «συνθηκολόγηση» και «προδοσία» των Αμερικανών εργαζομένων. Άλλοι Δημοκρατικοί αναρωτήθηκαν γιατί οι οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν τόσο σύντομα μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για άμεση ψηφοφορία σχετικά με το «Obamacare». «Εκτιμάμε ότι οι Αμερικανοί της εργατικής και της μεσαίας τάξης αξίζουν το ίδιο επίπεδο σιγουριάς που οι Ρεπουμπλικανοί προσφέρουν πάντα στους πλούσιους και στους δωρητές τους», δήλωσε, επιμένοντας πως «δεν είναι πολύ αργά» για την παράταση των χρηματοδοτήσεων.

Το ζήτημα βρίσκεται στον πυρήνα των διαφωνιών που οδήγησαν στο shutdown. Αν δεν παραταθούν οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις του προγράμματος, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κέντρου μελετών KFF.

Από την 1η Οκτωβρίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι έμειναν απλήρωτοι, ενώ η καταβολή επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων αντιμετώπισε σοβαρές καθυστερήσεις. Παράλληλα, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πολλοί από τους οποίους αρνήθηκαν να εργαστούν χωρίς αμοιβή