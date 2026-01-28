Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων, που μπορεί να προβλέψει καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές έως τέσσερις ώρες νωρίτερα από τις υπάρχουσες μεθόδους.

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση κυβερνήσεων και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απέναντι στα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η Σου Χούι, επικεφαλής του προγράμματος και καθηγήτρια του τμήματος πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος, τόνισε την ελπίδα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των δορυφορικών δεδομένων για βελτίωση της πρόγνωσης και καλύτερη προετοιμασία σε τέτοια φαινόμενα.

Μια ομάδα επιστημόνων στο Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την πρόγνωση του καιρού, ικανό να προβλέπει καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές έως και τέσσερις ώρες πριν εκδηλωθούν. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει κατά πολύ το σημερινό χρονικό όριο πρόβλεψης, που κυμαίνεται από 20 λεπτά έως δύο ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, το νέο σύστημα θα επιτρέψει σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

«Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την ΤΝ και τα δορυφορικά δεδομένα για να βελτιώσουμε την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», δήλωσε η Σου Χούι, καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου, η οποία ηγήθηκε του προγράμματος.

Η Σου ανέφερε ότι το σύστημα επικεντρώνεται στην πρόβλεψη ισχυρών βροχοπτώσεων. Η σχετική έρευνα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών τον Δεκέμβριο.

Το μοντέλο βασίζεται σε τεχνικές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, εισάγοντας ελεγχόμενο «θόρυβο» στα εκπαιδευτικά δεδομένα, ώστε να μαθαίνει να αντιστρέφει τη διαδικασία και να παράγει πιο ακριβείς προγνώσεις. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις μετεωρολογικές αρχές της Κίνας και ανανεώνει τις προβλέψεις κάθε 15 λεπτά, αυξάνοντας την ακρίβεια κατά περισσότερο από 15%, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων στην Ασία

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών είναι κρίσιμη, καθώς το 2025 το Χονγκ Κονγκ και μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας βίωσαν ασυνήθιστη αύξηση σε τυφώνες και φαινόμενα υψηλής υγρασίας, ξεπερνώντας τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Την περασμένη χρονιά, στην πόλη εκδόθηκε η υψηλότερη προειδοποίηση για καταιγίδα πέντε φορές και η δεύτερη υψηλότερη δεκαέξι φορές, αριθμοί που αποτελούν νέα ρεκόρ, σύμφωνα με το τοπικό παρατηρητήριο.

Η Μετεωρολογική Αρχή της Κίνας και το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ εργάζονται ήδη για την ενσωμάτωση του μοντέλου, το οποίο ονομάζεται Deep Diffusion Model (βάσει) Satellite Data (DDMS), στις επίσημες μετεωρολογικές προγνώσεις της περιοχής.