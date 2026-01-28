Σε ηλικία μόλις 40 ετών έφυγε από τη ζωή η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου. Δικηγόρος στο επάγγελμα υπήρξε υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο της Αριστέας Καζάκου, Γραμματέα Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, εξέδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της .