Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε ότι οι δικαστικές αρχές της πολιτείας ξεκινούν έρευνα σχετικά με πιθανή λογοκρισία στο TikTok εις βάρος περιεχομένου επικριτικού προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση έρχεται έπειτα από καταγγελίες χρηστών της πλατφόρμας για περιορισμό αναρτήσεων που σχετίζονται με τα γεγονότα στη Μινεάπολη.

«Έχει έρθει η ώρα να ερευνήσουμε», ανέφερε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του στο Threads, προσθέτοντας ότι «ξεκινώ έρευνα για να διαπιστωθεί αν το TikTok παραβιάζει τη νομοθεσία της πολιτείας λογοκρίνοντας περιεχόμενο επικριτικό προς τον Τραμπ».

Η εταιρεία TikTok, που αριθμεί περίπου 200 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνώρισε ότι υπήρξαν τεχνικά προβλήματα, τα οποία απέδωσε σε βλάβη ηλεκτροδότησης σε κέντρο δεδομένων. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας υπογράμμισε ότι «θα ήταν ανακριβές να πει κανείς ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο πέρα από τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουμε επιβεβαιώσει με διαφάνεια».

Σύμφωνα με αναφορές, χρήστες που προσπάθησαν το Σαββατοκύριακο να αναρτήσουν βίντεο για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι από μέλος της ICE αντιμετώπισαν δυσκολίες. Ορισμένοι δεν κατάφεραν να ανεβάσουν τα βίντεό τους, ενώ άλλοι διαπίστωσαν μειωμένες θεάσεις ή ελέγχους περιεχομένου.

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Λέβιτ ανέφερε στο Χ ότι «το TikTok έχει αρχίσει να λογοκρίνει περιεχόμενο κατά του Τραμπ και κατά της ICE». Για να στηρίξει την καταγγελία του, δημοσίευσε στιγμιότυπο οθόνης από βίντεο που είχαν χαρακτηριστεί ως «μη επιλέξιμα για προώθηση», παρουσιάζοντας σκηνές από διαδηλώσεις ή τον ίδιο τον Τραμπ.

Αντίστοιχες καταγγελίες έκανε και η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις, η οποία σε ανάρτησή της στο Instagram υποστήριξε ότι «το TikTok φιμώνει τους ανθρώπους» και ότι λογοκρίνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την ICE.

Ο Νιούσομ, Δημοκρατικός, και ο Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος, διατηρούν μακροχρόνια πολιτική αντιπαλότητα. Ο Τραμπ, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, έχει δηλώσει ότι η πλατφόρμα συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη του στις εκλογές του 2024.