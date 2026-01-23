Η TikTok κατέληξε σε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας πλήρως εγκατεστημένης στις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για εθνική ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.

Η νέα εταιρική οντότητα θα ελέγχεται κατά 45% από τις αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες Oracle, Silver Lake Management LLC και MGX (Άμπου Ντάμπι), με επιπλέον 5% σε άλλες αμερικανικές εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο 50% παραμένει εκτός των νέων επενδυτών.

Ο Shou Chew, διευθύνων σύμβουλος του TikTok, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας, ενώ ο Adam Presser αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής οντότητας, με έμφαση στα θέματα διαφάνειας και προστασίας των χρηστών.

TikTok και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία που φαίνεται να βάζει τέλος σε μήνες πολιτικής έντασης, νομικών πιέσεων και γεωπολιτικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την ενδεχόμενη απαγόρευση της δημοφιλούς πλατφόρμας. Η νέα συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρικής οντότητας πλήρως εγκατεστημένης στις ΗΠΑ, με στόχο να απαντηθούν οι ανησυχίες της Ουάσινγκτον για την εθνική ασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων.

Η νέα εταιρεία θα τελεί υπό τη διαχείριση τριών μεγάλων επενδυτικών σχημάτων: της Oracle, της Silver Lake Management LLC και της MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Οι τρεις επενδυτές θα κατέχουν συνολικά το 45% της εταιρείας, με ποσοστό 15% ο καθένας, ενώ ένα επιπλέον 5% θα ανήκει σε άλλες αμερικανικές εταιρείες που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Το υπόλοιπο 50% θα παραμείνει εκτός των νέων επενδυτών, σε μια δομή που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της επιχειρησιακής ταυτότητας του TikTok και στις απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για αυξημένο εγχώριο έλεγχο.

Νέα διοικητική δομή και πρόσωπα-κλειδιά

Σε επίπεδο διοίκησης, ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Shou Chew, διατηρεί κομβικό ρόλο συμμετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο της νέας αμερικανικής εταιρείας. Η παρουσία του διασφαλίζει τη συνέχεια στη στρατηγική και τη λειτουργία της πλατφόρμας σε διεθνές επίπεδο.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της νέας οντότητας αναλαμβάνει ο Adam Presser, πρώην επικεφαλής λειτουργιών, εμπιστοσύνης και ασφάλειας του TikTok. Η επιλογή του θεωρείται ενδεικτική της έμφασης που δίνεται στη διαφάνεια και την προστασία των χρηστών.

Αποτίμηση και προοπτικές

Η αποτίμηση της νέας εταιρικής δομής παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμήσεις από την αμερικανική πλευρά κάνουν λόγο για αξία περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από προηγούμενες ανεπίσημες αποτιμήσεις, που τοποθετούσαν την αξία του αμερικανικού σκέλους του TikTok μεταξύ 35 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαφορά αποδίδεται στις πολιτικές πιέσεις και στην αβεβαιότητα που προκάλεσε η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ένας εύθραυστος συμβιβασμός

Με τη συμφωνία αυτή, το TikTok εξασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας του στην αμερικανική αγορά, αποφεύγοντας την απαγόρευση που απειλούσε τη δραστηριότητά του. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο σε μία από τις πιο ισχυρές ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως.

Το αποτέλεσμα συνιστά έναν εύθραυστο αλλά καθοριστικό συμβιβασμό, που ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο για το πώς θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις τεχνολογικών κολοσσών με διεθνή ιδιοκτησιακή βάση.