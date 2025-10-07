Την πεποίθηση ότι ο ίδιος είναι ο λόγος που το TikTok εξακολουθεί να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα από τα πρώτα του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024. Από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «έσωσε» την εφαρμογή και κάλεσε τους νεότερους χρήστες να του το αναγνωρίσουν.

«Σε όλους εσάς, τους νέους του TikTok, εγώ έσωσα το TikTok. Μου χρωστάτε μεγάλη χάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:«Κάποια μέρα, ένας από εσάς θα κάθεται σ’ αυτό το γραφείο και θα τα καταφέρνει εξίσου καλά».

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Τραμπ, με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για την εξαγορά της πλατφόρμας από κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios και του CNBC, η συμφωνία εκτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει την εταιρεία Oracle, με πρωταγωνιστικό ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της, Λάρι Έλισον.

Παρότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε πως η Oracle θα έχει επιτελικό ρόλο στην εποπτεία και την αναδιαμόρφωση του αλγορίθμου του TikTok. Το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο, καθώς η Κίνα απαγορεύει αυστηρά τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας στο εξωτερικό χωρίς κρατική έγκριση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση ούτε από την ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, ούτε από τις κινεζικές αρχές.

Η απότομη αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην πλατφόρμα προκαλεί εντύπωση, καθώς κατά την πρώτη του θητεία είχε προσπαθήσει να απαγορεύσει το TikTok για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πλέον, ωστόσο, φαίνεται πως το TikTok έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο προσέγγισης των νέων ψηφοφόρων. Στα πρώτα του βίντεο εμφανίζονται ήδη ο CEO του UFC, Ντέινα Γουάιτ, αλλά και ο γνωστός YouTuber και μποξέρ Τζέικ Πολ, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική του προέδρου για το 2028.