Η αποδοχή της πολιτικής Τραμπ στο μεταναστευτικό έχει μειωθεί στο 39%, το χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ipsos για το Reuters.

Το 53% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τα μέτρα που λαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ στο μεταναστευτικό.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα, ειδικά μετά το θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη.

Η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν υπερβεί τα επιτρεπτά όρια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή έως την Κυριακή, συγκεντρώνοντας απαντήσεις τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη, το Σάββατο, από πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει τα μέτρα που εφαρμόζει ο πρόεδρος Τραμπ στο μεταναστευτικό, έναντι 41% στις αρχές του μήνα. Αντίθετα, το 53% δηλώνει ότι τα αποδοκιμάζει.

Τις πρώτες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, οι χειρισμοί του προέδρου είχαν μεγαλύτερη αποδοχή. Τον Φεβρουάριο, το 50% των πολιτών εξέφραζε θετική γνώμη και το 41% αρνητική.

Πτώση στη συνολική δημοτικότητα

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ υποχώρησε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο ποσοστό της τρέχουσας θητείας του. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου, η αποδοχή του ανερχόταν στο 41%.

Αμφισβήτηση για τη δράση της ICE

Το 58% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι πράκτορες της ICE έχουν προχωρήσει σε υπερβολές στις επιχειρήσεις καταστολής. Μόλις το 12% θεωρεί πως δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια, ενώ το 26% δηλώνει ότι οι ενέργειές τους ήταν «σχεδόν σωστές».

Περίπου 9 στους 10 Δημοκρατικούς πιστεύουν ότι η ICE έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, άποψη που συμμερίζονται 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους και 6 στους 10 ανεξάρτητους ψηφοφόρους.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.139 ενήλικοι από όλη τη χώρα, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3%.