ΗVolkswagen διατηρεί την πρώτη θέση στο σύνολο των πωλήσεων στην Ευρώπη, αλλά και τη πρώτη θέση και στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη ανέρχονται συνολικά σε 247.900 μονάδες.

Η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID. έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της παρουσίας της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, με την επιτυχία της να στηρίζεται στην ευρεία κάλυψη κατηγοριών και στον συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και καθημερινής χρηστικότητας.

Κατά τη διετία 2026–2027, η Volkswagen εισέρχεται στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, με εκτεταμένη ανανέωση και περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας BEV. Νέα μοντέλα όπως τα ID. Polo, ID. Polo GTI και ID. Cross αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στις πιο κρίσιμες και εμπορικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το ID. EVERY1, το οποίο αναμένεται το 2027 και τοποθετείται ως το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen. Με έμφαση στην αστική μετακίνηση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, το ID. EVERY1 ενισχύει τη στρατηγική στόχευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτρική μετακίνηση επιλογή για ακόμη περισσότερους οδηγούς.