Η ιστορία μοιάζει με τη φημολογία πίσω από τη μυστική βάση στη Νεβάδα όπου δοκιμάζονται μυστικές και «εξωγήινες» τεχνολογίες αλλά στην περίπτωση τη δική μας, υπάρχει αρκετή δόση αλήθειας και κυρίως προϊστορίας.

Τα γεγονότα συνέβησαν στο ίδιο σχεδόν γεωγραφικό μήκος του πλανήτη. Πρώτα στην Αβάνα και μετά στη Βενεζουέλα.

Από την αμερικανική πλευρά πιθανώς να μην υπήρχε καμία πρόθεση αναφοράς στο περίφημο υπερόπλο που λέγεται ότι χρησιμοποίησε ο αμερικανικός στρατός κατά την επίθεση του στη Βενεζουέλα όμως στελέχη της κυβέρνησης του Μαδούρο που βγήκαν και υποστήριξαν ότι υπέστησαν φρικτά συμπτώματα από κάτι άγνωστο για αυτούς έως τώρα, άλλαξε τα δεδομένα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε και δεν είχε καμία δυσκολία να παραδεχτεί πως πράγματι χρησιμοποιήθηκε ένα όπλο, το οποίο αποσυντόνισε τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας, κατέστρεψε τις επικοινωνίες τους και κυρίως προκάλεσε τρομερά συμπτώματα σε στρατιώτες.

Κανείς τους δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, κανένας αντιαεροπορικός πύραυλος δεν εκτοξευόταν ακόμη κι αν κάποιος από αυτούς κατάφερνε να «πατήσει» το κουμπί.

Τι ήταν αυτό το όπλο; Ο Τραμπ – από τις λίγες φορές – δεν είπε λέξη.

Ομως σε αυτή την πλευρά του κόσμου, ένα τέτοιο υπερόπλο, ηχητικών κυμάτων, παλμών, κάποιας ανασχεδιασμένης ίσως ακτινοβολίας παραλυτικής δράσης, έχει ξαναχρησιμοποιηθεί.

Άγνωστο από ποιον, αλλά εναντίον Αμερικανών πρακτόρων.

Πριν 10 χρόνια, όταν η ΑΙ δεν ήταν της μόδας, και για πολλά χρόνια μετά, σχεδόν 200 αμερικανοί αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο εμφάνισαν «ανώμαλα συμβάντα υγείας».

Έτσι ονόμαζε η αμερικανική κυβέρνηση το δυσεξήγητο φαινόμενο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2016 στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα της Κούβας.

Νευρολογικά συμπτώματα

Οι αξιωματούχοι που επηρεάστηκαν εμφάνισαν πονοκέφαλο, ζάλη, απώλεια μνήμης και επίμονα συμπτώματα που παραπέμπουν σε διάσειση, ενώ πολλοί υποστήριξαν ότι άκουσαν περίεργους, ισχυρούς ήχους πριν από την αιφνίδια εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Ορισμένοι διαγνώστηκαν με εγκεφαλικές βλάβες.

Επιθέσεις με «ηχητικά όπλα», μαζική υστερία, δυσλειτουργία συσκευών κατασκοπείας, είναι μερικές από τις θεωρίες που έχουν τεθεί στο τραπέζι, όμως καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Έκθεση των αμερικανικών Εθνικών Ακαδημιών Επιστήμης κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα παράξενα συμπτώματα θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από «κατευθυνόμενα μικροκύματα», αν και οι συντάκτες απέφευγαν να κάνουν λόγο για εσκεμμένες επιθέσεις.

Κρούσματα είχαν καταγραφεί σε αμερικανικές υπηρεσίες στη Γερμανία, την Κολομβία, τη Ρωσία και την Αυστρία, ενώ ένα παρόμοιο περιστατικό φέρεται να οδήγησε τον περασμένο Αύγουστο σε αναβολή του ταξιδιού της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις στο Βιετνάμ.

Περίπου τα μισά από τα κρούσματα αφορούσαν σε εργαζομένους της CIA, είχε δηλώσει ο πρώην διευθυντής της υπηρεσίας Ουίλιαμ Μπερνς.

Ο υπουργός Εξωτερικών, επί Μπάιντεν, ο Άντονι Μπλίνκεν, είχε δηλώσει στο MSNBC ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαλεύκανση του μυστηρίου και τον εντοπισμό των «υπεύθυνων».

Και ξαφνικά 10 χρόνια μετά, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποίησαν τη χώρα του ως «εργαστήριο όπλων» κατά την επιχείρηση απαγωγής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες δήλωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal, ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τη Βενεζουέλα ως πεδίο δοκιμών για προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και σε όπλα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε στη New York Post ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα όπλο που αποκάλεσε «discombobulator».

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι το όπλο «προκάλεσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τα «μυστικά όπλα» των ΗΠΑ

Λίγες ημέρες μετά την απαγωγή του Μαδούρο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ αναδημοσίευσε μαρτυρία ενός φρουρού ασφαλείας από τη Βενεζουέλα, που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «εκτόξευσαν κάτι σαν πολύ έντονο ηχητικό κύμα» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Ξαφνικά ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα», έγραψε. «Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος ανήμποροι να κινηθούμε».

Το Al Jazeera δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτή τη μαρτυρία.

Σε συνέντευξή του στο NewsNation, ο Τραμπ ανέφερε ότι το «ηχητικό όπλο» χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Κουβανών σωματοφυλάκων του Μαδούρο σε μια έντονα οχυρωμένη περιοχή.

«Κανείς άλλος δεν διαθέτει τέτοια όπλα. Έχουμε όπλα που κανείς δεν γνωρίζει», είπε, προσθέτοντας ότι «ήταν μια απίστευτη επίθεση».

Τα «ηχητικά» και μη φονικά όπλα των ΗΠΑ

Ο αναλυτής Ελάια Μαγκνιέρ εξήγησε στο Al Jazeera ότι τα πιο γνωστά «ηχητικά» συστήματα των ΗΠΑ είναι οι συσκευές μεγάλης εμβέλειας (LRAD), που χρησιμοποιούνται για αποτροπή πειρατείας, ασφάλεια λιμένων και έλεγχο πλήθους.

Αυτές οι συσκευές εκπέμπουν ισχυρούς, εστιασμένους ήχους, προκαλώντας δυσφορία και ωθώντας τους ανθρώπους να απομακρυνθούν. Ωστόσο, δεν έχουν σχεδιαστεί για να απενεργοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα.

Ένα άλλο σύστημα είναι το Active Denial System (ADS), που χρησιμοποιεί μικροκύματα για να προκαλέσει έντονη αίσθηση θερμότητας στο δέρμα, χωρίς να προκαλεί βλάβες. Και αυτό, όμως, στοχεύει ανθρώπους, όχι μηχανές.

Ηλεκτρονικός πόλεμος και τεχνολογίες αδρανοποίησης

Σύμφωνα με τον Μαγκνιέρ, οι ΗΠΑ διαθέτουν σειρά μη κινητικών όπλων, όπως:

Ηλεκτρονικός πόλεμος (EW) , που μπλοκάρει ραντάρ, επικοινωνίες και GPS.

, που μπλοκάρει ραντάρ, επικοινωνίες και GPS. Κυβερνοφυσικές επιχειρήσεις , όπως το Stuxnet, που προκάλεσε ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το 2009.

, όπως το Stuxnet, που προκάλεσε ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το 2009. Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα , όπως το πρόγραμμα CHAMP, που απενεργοποιεί ηλεκτρονικά κυκλώματα με μικροκύματα.

, όπως το πρόγραμμα CHAMP, που απενεργοποιεί ηλεκτρονικά κυκλώματα με μικροκύματα. Πυρομαχικά γραφίτη, που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί «πληροφοριακό πλεονέκτημα» και να δημιουργηθούν συνθήκες υπεροχής στο πεδίο μάχης.

Το μυστήριο του «discombobulator»

Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για το όπλο που ο Τραμπ αποκάλεσε «discombobulator». Ο Μαγκνιέρ εκτιμά ότι πρόκειται για πολιτικό όρο που περιγράφει ένα σύνολο γνωστών τεχνολογιών μη κινητικής δράσης, όπως κυβερνοεπιθέσεις ή στοχευμένες παρεμβολές σε δίκτυα επικοινωνίας.

Οι αναφορές ότι τα ρωσικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας απέτυχαν να λειτουργήσουν, ενδέχεται να οφείλονται σε ηλεκτρονικό πόλεμο ή κυβερνοπαρεμβολές και όχι σε κάποιο «επιστημονικής φαντασίας» όπλο, σημείωσε ο αναλυτής.

Αν πράγματι χρησιμοποιήθηκε κάποια ηχητική συσκευή, αυτή πιθανότατα στόχευε στον αποπροσανατολισμό στρατιωτών και φρουρών, χωρίς να σημαίνει ότι πρόκειται για νέα τεχνολογία.