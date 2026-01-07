Περισσότερα από 150 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη επιχείρησαν πάνω από τη Βενεζουέλα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανάμεσά τους και ένα EA-18G Growler, ένα μαχητικό που δεν στοχεύει ανθρώπους, αλλά ηλεκτρονικά σήματα.

Το Boeing EA-18G Growler αποτελεί βασικό εργαλείο του ηλεκτρονικού πολέμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, γνωστό με το παρατσούκλι «Zappers», φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη Βενεζουέλα, όπου τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξουδετερώθηκαν με ταχύτητα. Στον ηλεκτρονικό πόλεμο, ο στόχος είναι οι επικοινωνίες, τα ραντάρ και γενικότερα τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα του αντιπάλου.

Το αεροσκάφος βασίζεται στο F/A-18F Super Hornet της Boeing και θεωρείται θεμελιώδης πυλώνας των αμερικανικών δυνατοτήτων στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Όπως εξηγούν αναλυτές, το Growler μπορεί να εντοπίζει εχθρικά ραντάρ, να παρεμβάλλει τα σήματά τους και να μπλοκάρει στρατιωτικές επικοινωνίες.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Κατά την επιχείρηση, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης μαχητικά F-22, F-35 και F-18, βομβαρδιστικά B-1 και drones. Στόχος ήταν η εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας και των επικοινωνιών πριν από τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από ειδικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, η επιτυχία των επιχειρήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει παλαιά και περιορισμένα συστήματα αεράμυνας, κυρίως σοβιετικής και ρωσικής προέλευσης. Τα συστήματα S-300 που είχε στη διάθεσή της έχουν παρακαμφθεί και καταστραφεί και σε άλλες συγκρούσεις στο παρελθόν.

Η νέα εποχή του ηλεκτρονικού πολέμου

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος δεν είναι νέο φαινόμενο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, η εκτεταμένη χρήση drones ανέδειξε τις δυνατότητες παρεμβολής και παραπλάνησης σημάτων, με τη Ρωσία να θεωρείται ιδιαίτερα προηγμένη στον τομέα αυτό.

Το Growler διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου και πυραύλους που εντοπίζουν και καταστρέφουν ραντάρ. Το πλήρωμά του αποτελείται από δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το κόστος του αεροσκάφους υπολογιζόταν το 2021 στα περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ο ηλεκτρονικός πόλεμος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, με νέες τεχνολογίες όπως η χρήση λέιζερ στις επικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη να διαμορφώνουν το μέλλον.

Ωστόσο, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ενδέχεται να υστερούν έναντι της Κίνας, καθώς προγράμματα αναβάθμισης, όπως αυτά του Growler, προχωρούν με αργούς ρυθμούς.