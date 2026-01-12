Από το μυστηριώδες υπερσύγχρονο drone έως τις μαρτυρίες για ένα υψηλής τεχνολογίας υπερηχητικό όπλο, οι ΗΠΑ φαίνεται να χρησιμοποίησαν ότι καλύτερο είχαν για να φέρουν εις πέρας την αποστολή της σύλληψης Μαδούρο.

Το σενάριο χρήσης ενός υπερόπλου κατευθυνόμενης ενέργειας που κάνει τον γύρω του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σειρά σχολίων, δεν διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται και η ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου κάνει το ερώτημα ακόμα πιο μεγάλο.

Η Καρολάιν Λέβιτ αναδημοσίευσε μια συγκλονιστική μαρτυρία ενός Βενεζουελάνου φρουρού για το τι έγινε αυτές τις λίγες ώρες της επίθεσης με την φράση: «Σταματήστε ότι κάνετε και δείτε αυτό»:

Stop what you are doing and read this… 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/v9OsbdLn1q — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

Οι ΗΠΑ λοιπόν φαίνεται να χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό μυστηριώδες όπλο που «γονάτισε» τους Βενεζουελάνους στρατιώτες. Τους έκανε να «αιμορραγούν από τη μύτη» και «να κάνουν εμετό με αίμα» κατά τη διάρκεια της τολμηρής επιδρομής για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Οι πληροφορίες έρχονται από Βενεζουελάνο φρουρό και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά, ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου από μέσα. Όλοι είχαμε ρινορραγίες. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κουνηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από εκείνο το ηχητικό όπλο ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό».

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη, ο φρουρός περιέγραψε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις εξάλειψαν εκατοντάδες μαχητές χωρίς να χάσουν ούτε έναν στρατιώτη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν έχει ξαναδεί – ή ακούσει.

«Ήμασταν σε επιφυλακή, αλλά ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ μας έκλεισαν χωρίς καμία εξήγηση», δηλώνει «Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετάνε πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε».

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκαν μερικά ελικόπτερα — «μόλις οκτώ», σύμφωνα με την εκτίμησή του — αναπτύσσοντας στην περιοχή αυτό που εκτίμησε ότι ήταν μόλις 20 Αμερικανοί στρατιώτες. Αυτοί οι άνδρες όμως, όπως περιγράφει, ήταν οπλισμένοι με κάτι πολύ πιο ισχυρό από όπλα. «Δεν έμοιαζαν με τίποτα το οποίο έχουμε ξαναδεί».

Και ενώ συνεχίζει την περιγραφή καταλήγει λέγοντας: «Μετά ήρθε το όπλο που τον στοιχειώνει ακόμα. Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι μετά από αυτό το ηχητικό όπλο – ή οτιδήποτε άλλο ήταν».

Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας και η χρήση τους.

Ο Λευκός Οίκος λοιπόν, δεν έχει δώσει διευκρινήσεις αν η ανάρτηση επιβεβαιώνει την χρήση αυτού του όπλου. Μαρτυρίες πρώην αξιωματούχων όμως σε διεθνή μέσα όπως η New York Post, παραδέχονται την ύπαρξη τέτοιων όπλων που τα περιγράφουν ως «όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας». Και αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούν συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, αντί για βλήματα, για να εξουδετερώσουν ή να καταστρέψουν στόχους. Λειτουργούν με ηλεκτρισμό και δεν απαιτούν συμβατικά πυρομαχικά, προσφέροντας σχεδόν απεριόριστο απόθεμα βολών εφόσον υπάρχει παροχή ενέργειας.

Θεωρείται ότι όντως χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα γιατί τα συμπτώματα που περιγράφονται μοιάζουν με κάποια από αυτά που προκαλούνται από την χρήση τους.

Η Κίνα φέρεται επίσης να έχει χρησιμοποιήσει ένα όπλο μικροκυμάτων το 2020 εναντίον Ινδών στρατιωτών κατά τη διάρκεια μιας συνοριακής διαμάχης στο Λαντάκ.

2026: Χρονιά ανάπτυξης των όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας

Σύμφωνα με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μια γνωστή think tank που εστιάζει στις ευρωπαϊκές υποθέσεις με έδρα τις Βρυξέλλες, το 2026 αναμένεται να είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη και την κτήση τέτοιων όπλων.

Όπως μάλιστα αναφέρει η κυρία Κρις Κρεμίδας-Κόρτνεϊ, επισκέπτρια ερευνήτρια του think tank, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εντεινόμενες απειλές, από σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών έως επιθέσεις πυραύλων, τα DEW ( όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας) προσφέρουν λύσεις ταχείας απόκρισης και χαμηλού κόστους ανά βολή, οι οποίες μπορούν να αναχαιτίσουν απειλές με την ταχύτητα του φωτός.

Τα DEW, τα οποία περιλαμβάνουν λέιζερ υψηλής ενέργειας, μικροκύματα υψηλής ισχύος (HPM) και συστήματα δέσμης σωματιδίων, αναδύονται ως μετασχηματιστικές δυνατότητες στην άμυνα του 21ου αιώνα. Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ή φωτονική ενέργεια για να απενεργοποιήσουν ή να καταστρέψουν πολλαπλούς στόχους με αξιοσημείωτη ακρίβεια, σε αντίθεση με τα κινητικά πυρομαχικά που βασίζονται στην βαλλιστική αναχαίτιση.

Οι ΗΠΑ μάλιστα έχουν προγραμματίσει σύμφωνα με αμερικανικά μέσα συμβόλαια παραγωγής για λέιζερ επί οχημάτων Stryker (ύψους περίπου 679 εκατ. δολάρια στον προϋπολογισμό του 2026).

Την ίδια στιγμή Ιαπωνία, Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη παρουσιάσει ή δοκιμάσει λειτουργικά πρωτότυπα για κατάρριψη εχθρικών drones.

Από την κούρσα εξοπλισμού δεν λείπει ούτε η Ευρώπη που αναπτύσσει εντατικά συστήματα για την προστασία από σμήνη drones (drone swarms) και επιθέσεις στη θάλασσα.

Τώρα το πόσο πιο εξελιγμένα είναι τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ, μένει να το δούμε.