Ένας ανώνυμος επενδυτής φέρεται να αποκόμισε κέρδη περίπου 410.000 δολαρίων, στοιχηματίζοντας στην ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Ο λογαριασμός του επενδυτή στην πλατφόρμα Polymarket είχε τοποθετήσεις σε συμβόλαια που προέβλεπαν την πτώση του Μαδούρο, ένα σενάριο που φαινόταν εξαιρετικά απίθανο πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση του Σαββατοκύριακου. Η αξία των στοιχημάτων, η οποία δεν ξεπερνούσε τις 34.000 δολάρια πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, εκτοξεύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο ανώνυμος λογαριασμός δημιουργήθηκε τον περασμένο μήνα. Ο επενδυτής είχε αγοράσει στις 27 Δεκεμβρίου συμβόλαια αξίας 96 δολαρίων, τα οποία θα απέδιδαν μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στη Βενεζουέλα έως τις 31 Ιανουαρίου. Τις επόμενες ημέρες, ο ίδιος χρήστης προχώρησε σε σειρά παρόμοιων πονταρισμάτων.

Η διαμάχη με την Polymarket

Σύμφωνα με το Forbes, η Polymarket δεν έχει ακόμη καταβάλει τα κέρδη για τα στοιχήματα που προέβλεπαν εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εισβολή», καθώς για να θεωρηθεί τέτοια θα έπρεπε να υπάρχει άμεσος έλεγχος εδαφών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση αρκετών παικτών, οι οποίοι θεωρούν ότι η εταιρεία παραβιάζει τους όρους των στοιχημάτων. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω, καθώς η συναλλαγή έχει τραβήξει την προσοχή των αμερικανικών αρχών.

Ρυθμιστικά κενά και πιθανές έρευνες

Η μυστηριώδης αυτή δραστηριότητα ενδέχεται να τεθεί στο μικροσκόπιο των νομοθετών στις ΗΠΑ, οι οποίοι πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες κατά της κατάχρησης εσωτερικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και μια διακομματική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε απαγόρευση διαπραγμάτευσης μετοχών από τα ίδια τα μέλη του Κογκρέσου.

Η νομιμότητα της πλατφόρμας και τα «παράξενα» στοιχήματα

Η Polymarket λειτουργεί εκτός ρυθμιστικού πλαισίου και προσφέρει στοιχήματα για μελλοντικά γεγονότα. Παρότι η πρόσβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαγορευμένη, πολλοί χρήστες φαίνεται να παρακάμπτουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας τεχνικές απόκρυψης της γεωγραφικής τους θέσης.

Οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα εκτιμούν ότι η πιθανότητα αποχώρησης του Αλί Χαμενεΐ από την ηγεσία του Ιράν έως τις 30 Ιουνίου έχει αυξηθεί στο 36%, από λιγότερο από 20% πριν από τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία μέχρι το τέλος του έτους θεωρείται πλέον λιγότερο απίθανο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.