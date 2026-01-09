Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, δεύτερος τη τάξει στο Βατικανό και μακροχρόνιος διπλωματικός μεσολαβητής, κάλεσε επειγόντως τον Μπράιαν Μπερτς, πρέσβη των ΗΠΑ στο Βατικανό, για να ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια της Αμερικής για τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που εξασφάλισε η Washington Post.

Ο Παρολίν ρώτησε εάν οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν μόνο τους εμπόρους ναρκωτικών ή αν η διοίκηση Τραμπ επιδίωκε πραγματικά αλλαγή καθεστώτος. Ο Μαδούρο έπρεπε να φύγει, παραδέχθηκε ο Καρδινάλιος, αλλά ζήτησε από τις ΗΠΑ να του προσφέρουν μια διέξοδο.

Για ημέρες, ο Καρδινάλιος, που είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναζητούσε τρόπους να αποφευχθεί η αιματοχυσία και η αποσταθεροποίηση της Βενεζουέλας. Στη συζήτησή του με τον Μπερτς, συνεργάτη του Τραμπ, αποκάλυψε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο, και παρότρυνε τους Αμερικανούς να τον πείσουν να δεχθεί την προσφορά.

«Αυτό που του προτάθηκε ήταν να φύγει και να μπορεί να απολαύσει τα χρήματά του», είπε πρόσωπο με γνώση της ρωσικής πρότασης: «Μέρος αυτής της συμφωνίας ήταν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εγγυόταν την ασφάλειά του».

Όμως, η συμφωνία δεν πραγματοποιήθηκε. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν από Αμερικανούς πράκτορες σε επιχείρηση που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 75 ανθρώπους και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για κατηγορίες σχετικά με εμπόριο ναρκωτικών.

Η στροφή στις ΗΠΑ: Από την αντιπολίτευση στη Ροντρίγκες

Ενώ οι προσπάθειες να βρεθεί ασφαλής έξοδος για τον Μαδούρο συνεχίζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή, οι ΗΠΑ άρχισαν να επικεντρώνονται στον διάδοχό του, τη Ντέλσι Ροντρίγκες. Αυτή η στροφή ήταν σημαντική, καθώς η Ροδρίγκες είχε προηγουμένως στοχοποιηθεί από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και θεωρούνταν στέλεχος του καθεστώτος του Μαδούρο.

Μια πρόσφατη μυστική αξιολόγηση της CIA κατέληξε ότι οι πιστοί στο καθεστώς Μαδούρο θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τη σταθερότητα σε μια μετα-Μαδούρο κυβέρνηση, σε αντίθεση με την αντιπολιτευόμενη ηγέτιδα Μαρία Κόρινα Ματσάδο. Η Ροντρίγκες παρουσιάστηκε ως διαπραγματευτικός και πρακτικός ηγέτης σε ιδιωτικές συναντήσεις, ακόμα και με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν τη Ροντρίγκες για το γεγονός ότι θεωρούταν η πιθανή διάδοχος, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο πριν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο.

Παράγοντες και διπλωματικές προσπάθειες

Ο Μαδούρο δεν φάνηκε να καταλαβαίνει τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον, πιστεύοντας ότι μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ είχε πάει «καλά», ενώ στην πραγματικότητα του μεταδόθηκε ότι «μπορείς να φύγεις μόνος σου, εύκολα ή με το δύσκολο τρόπο». Παρά την πρόσκληση του Τραμπ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον με ασφαλή μετάβαση, ο Μαδούρο αρνήθηκε.

Η Βατικανή διπλωματία, η Ρωσία, το Κατάρ, η Τουρκία και ιδιωτικοί διαμεσολαβητές όπως ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Τζόσλεϊ Μπάτιστα προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την αποχώρηση του Μαδούρο. Προσφορές για άσυλο σε Ρωσία και Τουρκία απερρίφθησαν από τον ηγέτη της Βενεζουέλας, που συνέχιζε να «παρακολουθεί τη δημιουργία κρίσης».

Η σημασία της Ροντρίγκες και η απομάκρυνση της Ματσάδο

Η Ροντρίγκες, με μακρά θητεία και εμπειρία σε οικονομικά και εξωτερικά θέματα, συγκέντρωσε την υποστήριξη των επιχειρηματιών και των διεθνών επενδυτών. Αντίθετα, η Ματσάδο δεν είχε κερδίσει εμπιστοσύνη από τις στρατιωτικές δυνάμεις, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να προτιμήσουν τη Ροντρίγκες.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η Ροντρίγκες άρχισε να εδραιώνει την εξουσία της, απελευθερώνοντας πολιτικούς κρατουμένους και συμφωνώντας σε εξαγωγές πετρελαίου προς τις ΗΠΑ. Η διοίκηση Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τη συνεργασία με την interim κυβέρνηση της Ροδρίγκες.

Η προειδοποίηση του Πάπα

Στο Βατικανό, ο Πάπας Λέο XIV εξέφρασε ανησυχία ότι η διπλωματία που προάγει τον διάλογο αντικαθίσταται από διπλωματία βασισμένη στη δύναμη: «Ο πόλεμος επανέρχεται στη μόδα και η ζέση για πόλεμο εξαπλώνεται», τόνισε.