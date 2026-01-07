Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στο Καράκας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άτομο που γνωρίζει την υπόθεση. Οι δύο τους βρίσκονταν σε χώρο όπου κρύβονταν, όταν οι δυνάμεις εισέβαλαν για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Μαδούρο και η Φλόρες υπέστησαν μώλωπες και μικροτραυματισμούς, πιθανότατα επειδή χτύπησαν στον τοίχο ή την πόρτα του ασφαλούς δωματίου μέσα στο συγκρότημα κατοικιών τους. Οι τραυματισμοί σημειώθηκαν πριν οι άνδρες της μονάδας Delta έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Μετά τη σύλληψή τους, ο Μαδούρο και η Φλόρες υπεβλήθησαν σε ιατρική εξέταση μέσα στο αεροσκάφος που τους μετέφερε, αμέσως μετά την προσγείωσή του στη βάση της Εθνοφρουράς Stewart, βόρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δεύτερη πηγή που γνωρίζει το περιστατικό.

Η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων

Οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα κατοικιών στο Καράκας γύρω στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ανατολικής Ακτής) και παραβίασαν την είσοδο, αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι, σύμφωνα με τον Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Πριν την εισβολή, οι στρατιώτες επιχείρησαν να διαρρήξουν τις ενισχυμένες πόρτες πίσω από τις οποίες κρύβονταν οι Μαδούρο, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά τύπου flash bang, συσκευές που προκαλούν έντονο φως και ήχο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό. Σύμφωνα με τις πηγές, οι τραυματισμοί φαίνεται να συνέβησαν εκείνη τη στιγμή ή λίγο πριν.

Οι πρώτες εμφανίσεις και οι κατηγορίες

Η Φλόρες εμφανίστηκε με μώλωπες στο πρόσωπο όταν παρουσιάστηκε δημόσια μετά τη σύλληψή τους. Οι δύο τους οδηγήθηκαν τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών και δήλωσαν αθώοι.

Η συνήγορος της Φλόρες ανέφερε ότι η πελάτισσά της ενδέχεται να έχει υποστεί κάταγμα πλευρών και χρειάζεται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Ο δικηγόρος του Μαδούρο υποστήριξε πως ο πρόεδρος αντιμετωπίζει γενικά προβλήματα υγείας και χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

Ο ίδιος ο Μαδούρο δήλωσε ενώπιον του δικαστή ότι είχε απαχθεί, λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους μώλωπες, η συνήγορος της Φλόρες σημείωσε: «Η πελάτισσά μας είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ανυπομονούμε να εξετάσουμε και να αντικρούσουμε τα στοιχεία της κυβέρνησης».