Η Κούβα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα 32 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του στρατού της Βενεζουέλας για τον θάνατο 23 μελών του.

Σύμφωνα με την Αβάνα, που αποτελεί στενό σύμμαχο του Καράκας, τα 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους κατά την αμερικανική έφοδο. Τα ονόματα και οι βαθμοί τους δημοσιεύθηκαν σήμερα στον επίσημο Τύπο της χώρας.

Όπως αναφέρει το Cubadebate, 21 από τους νεκρούς ανήκαν στο υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ των οποίων δύο συνταγματάρχες και ένας αντισυνταγματάρχης, ενώ οι υπόλοιποι 11 ήταν μέλη των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίως στρατιώτες. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν 67 ετών και το νεότερο 26.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης. Ωστόσο, στον επίσημο λογαριασμό του στρατού στο Instagram δημοσιεύθηκαν αναγγελίες θανάτου 23 στρατιωτικών, ανάμεσά τους πέντε ναύαρχοι, 16 λοχίες διαφόρων βαθμίδων και δύο στρατιώτες.

Κατηγορίες για εκτελέσεις και βομβαρδισμούς

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παντρίνο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι σωματοφύλακες του Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από αμερικανικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν την πρωτεύουσα και τρεις ακόμη πολιτείες για να διευκολύνουν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο και της πρώτης κυρίας, Σίλια Φλόρες.

Η αμερικανική επιχείρηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με τη συμμετοχή περίπου 200 στρατιωτών και 150 αεροσκαφών. Εκρήξεις και πυρκαγιές σημειώθηκαν στο Fuerte Tiuna, το μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, όπου στεγάζονται το υπουργείο Άμυνας και η Στρατιωτική Ακαδημία.

Το Φουέρτε Τιούνα, εκτεταμένο συγκρότημα που περιλαμβάνει και κατοικίες για οικογένειες στρατιωτικών, υπέστη σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά στο συγκρότημα αεροναυπηγικής La Carlota, στρατιωτικό και ιδιωτικό αεροδρόμιο στο ανατολικό Καράκας.

Στενές σχέσεις Αβάνας – Καράκας

Η Κούβα και η Βενεζουέλα διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα, η υγεία και η εκπαίδευση. Οι συμφωνίες τους περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πετρελαίου με αποστολές γιατρών και εκπαιδευτικών, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμαχία των δύο χωρών.