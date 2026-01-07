Ανώνυμος επενδυτής σε διαδικτυακή αγορά προβλέψεων κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια, στοιχηματίζοντας στη «σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο» λίγες ώρες πριν αυτή γίνει γνωστή επίσημα. Το γεγονός έχει προκαλέσει ερωτήματα για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Το στοίχημα πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Polymarket, μια δημοφιλή αγορά προβλέψεων που λειτουργεί με κρυπτονομίσματα και επιτρέπει στους χρήστες να επενδύουν σε μελλοντικά γεγονότα, όπως εκλογές, πολιτικές εξελίξεις ή οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα στοιχήματα ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως το τέλος Ιανουαρίου αυξήθηκαν ραγδαία λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε «συλληφθεί». Ο συγκεκριμένος παίκτης είχε επενδύσει περίπου 32.000 δολάρια σε συμβόλαια που σχετίζονταν με την ανατροπή του Μαδούρο, τα οποία μετά την ανακοίνωση εκτινάχθηκαν σε αξία.

Κέρδη άνω των 430.000 δολαρίων

Όπως ανέφερε το BBC, ένας ανώνυμος λογαριασμός που δημιουργήθηκε μόλις έναν μήνα νωρίτερα και συμμετείχε αποκλειστικά σε αγορές σχετικές με τη Βενεζουέλα, φέρεται να απέσπασε πάνω από 436.000 δολάρια επενδύοντας μόλις 32.537. Η ταυτότητα του χρήστη παραμένει άγνωστη, καθώς εμφανίζεται μόνο μέσω αναγνωριστικού blockchain.

Τα δεδομένα της Polymarket δείχνουν ότι το απόγευμα της 2ας Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο ήταν μόλις 6,5%. Μέχρι τα μεσάνυχτα αυξήθηκαν στο 11% και εκτοξεύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, λίγο πριν από την ανάρτηση του Τραμπ. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχόλιο.

A newly created Polymarket account invested over $30,000 yesterday in Maduro’s exit. The US then took Maduro into custody overnight, and the trader profited $400,000 in less than 24 hours. Insider trading is not only allowed on prediction markets; it’s encouraged. https://t.co/EtZyW1IWTa pic.twitter.com/MzsU9kOU73 — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 3, 2026

Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο Dennis Kelleher, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Better Markets, δήλωσε στο CBS ότι «το συγκεκριμένο στοίχημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που βασίζεται σε εσωτερική πληροφόρηση». Παράλληλα, και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας φέρονται να αποκόμισαν σημαντικά κέρδη από στοιχήματα που αφορούσαν τη σύλληψη του Μαδούρο.

Το ζήτημα έχει ήδη φτάσει στο Κογκρέσο. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ritchie Torres κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών υπαλλήλων σε αγορές προβλέψεων, εφόσον διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες».

Η άνθηση των αγορών πρόβλεψης

Οι αγορές πρόβλεψης γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στις ΗΠΑ, με πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi να επιτρέπουν στοιχήματα σε πολιτικά, οικονομικά και αθλητικά γεγονότα. Μόνο για τις αμερικανικές εκλογές του 2024 διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο ρόλος του Τραμπ Τζούνιορ

Αν και ο κλάδος αντιμετώπισε αυστηρούς ελέγχους επί προεδρίας Μπάιντεν, φαίνεται να ευνοείται περισσότερο υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει συμβουλευτικούς ρόλους τόσο στην Kalshi όσο και στην Polymarket.

Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης είναι παράνομη στις χρηματιστηριακές αγορές, όμως οι κανονισμοί στις αγορές πρόβλεψης είναι σαφώς πιο χαλαροί. Εκπρόσωπος της Kalshi τόνισε ότι η εταιρεία «απαγορεύει ρητά τη διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών από κυβερνητικούς υπαλλήλους».