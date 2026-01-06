Άγνωστος επενδυτής φέρεται να αποκόμισε σχεδόν 410.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στοιχήματα έγιναν μέσω του Polymarket, μιας πλατφόρμας αγορών προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες υποψίες για πιθανή πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες.

Λιγότερο από πέντε ώρες πριν εκρήξεις συγκλονίσουν το Καράκας, ο επενδυτής αύξησε θεαματικά τα στοιχήματά του ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία εντός του Ιανουαρίου.

Το τελευταίο και μεγαλύτερο στοίχημα καταγράφηκε στις 9:58 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, λίγο πριν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει τον στρατό να προχωρήσει στην επιχείρηση. Εκείνη τη στιγμή, τα σχετικά συμβόλαια αποτιμούνταν στα 8 σεντς, γεγονός που αντιστοιχούσε σε πιθανότητα μόλις 8% για την πτώση του Μαδούρο μέσα στον μήνα.

Ο λογαριασμός του επενδυτή είχε δημιουργηθεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα. Η πρώτη του τοποθέτηση έγινε στις 27 Δεκεμβρίου και αφορούσε μικρό στοίχημα 96 δολαρίων σε ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Τις επόμενες ημέρες, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας αυξάνονταν, ο επενδυτής κλιμάκωσε τις κινήσεις του, επιλέγοντας συμβόλαια που θα απέδιδαν σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης ή απώλειας της εξουσίας από τον Μαδούρο.

Περισσότερο από το μισό του συνολικού ποσού, δηλαδή πάνω από 20.000 δολάρια, τοποθετήθηκε το βράδυ πριν από την επιχείρηση, ενισχύοντας τις υποψίες περί εσωτερικής πληροφόρησης. Μετά την ανακοίνωση της στρατιωτικής δράσης για τη σύλληψη του Μαδούρο, η αξία των συμβολαίων εκτινάχθηκε και ο επενδυτής ρευστοποίησε τις θέσεις του, εξασφαλίζοντας καθαρό κέρδος σχεδόν 410.000 δολαρίων από επενδύσεις περίπου 34.000 δολαρίων — απόδοση σχεδόν δώδεκα φορές μεγαλύτερη από το αρχικό κεφάλαιο.

Αναλυτές του Polymarket επεσήμαναν ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλων στοιχημάτων από νέο λογαριασμό, σε περίοδο χωρίς σαφείς δημόσιες ενδείξεις για επικείμενη ανατροπή, αποτελεί κλασικό μοτίβο εσωτερικής πληροφόρησης.

Νομικές και ρυθμιστικές προεκτάσεις

Αν ο επενδυτής ήταν Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος που αξιοποίησε απόρρητες πληροφορίες, θα μπορούσε να διωχθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν όμως επρόκειτο για αλλοδαπό εκτός ΗΠΑ, η υπόθεση θα ήταν δυσκολότερο να κινηθεί νομικά λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα κενά ρύθμισης στις αγορές προβλέψεων. Παρότι το Polymarket απαγορεύει τυπικά τη συμμετοχή Αμερικανών χρηστών, πολλοί παρακάμπτουν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας VPN.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, Αμερικανοί νομοθέτες ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες για την απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών αξιωματούχων σε τέτοιες αγορές όταν διαθέτουν ή μπορούν να αποκτήσουν μη δημόσιες πληροφορίες.