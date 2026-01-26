Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 πρέπει να τακτοποιηθούν τέλη κυκλοφορίας, δηλώσεις ακινήτων (Ε9), ασφαλιστικές εισφορές και δηλώσεις ΦΠΑ.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου συγκεντρώνει σημαντικές πληρωμές και δηλώσεις, όπως εκπρόθεσμη εξόφληση τελών κυκλοφορίας, μεταβολές στο Ε9 για το 2025, επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για μη μισθωτούς και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Από τα 6,75 εκατομμύρια οχήματα, 5,94 εκατ. (88%) πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας 2026, ενώ περίπου 790.000 ιδιοκτήτες εξόφλησαν εκπρόθεσμα και 208.976 οχήματα τέθηκαν σε ακινησία.

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου «κλειδώνουν» μια σειρά από φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες για χιλιάδες φορολογούμενους. Τέλη κυκλοφορίας, δηλώσεις ακινήτων στο Ε9, ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών και υποχρεώσεις ΦΠΑ συγκεντρώνονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κύκλο προθεσμιών που απαιτεί προσοχή.

Όσοι δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους καλούνται να το κάνουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα, προσαυξήσεις και μελλοντικές διορθώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Τέλη κυκλοφορίας 2026

Από τα 6,75 εκατομμύρια οχήματα της χώρας, 5,94 εκατ. κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 88%. Περίπου 790.000 οχήματα εμφανίζονται με καθυστερημένη πληρωμή, ενώ 208.976 βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή ανέρχονται σε 25% έως τις 2 Φεβρουαρίου, 50% έως τις 2 Μαρτίου, ενώ από τις 3 Μαρτίου επιβάλλεται το πλήρες ποσό. Για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία ισχύουν μειωμένα πρόστιμα στο 50%.

Δηλώσεις Ε9

Οι δηλώσεις Ε9 αφορούν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025, όπως αγοραπωλησίες, δωρεές, κληρονομιές, μεταβολές στα τετραγωνικά, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας και στο είδος δικαιώματος.

Η έγκαιρη ενημέρωση του Ε9 είναι κρίσιμη για τον ορθό υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η προθεσμία λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2026 και αφορά αναχωρήσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2025.

Ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026 πρέπει να υποβληθούν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία ή του 4ου τριμήνου για όσες τηρούν απλογραφικά.

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 υποβάλλεται η ενιαία δήλωση ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αφορά το τρίμηνο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου ή μόνο τον Δεκέμβριο, όπου αυτό απαιτείται.

INTRASTAT και ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις

Οι επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές δηλώσεις INTRASTAT και τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις έως τις 26 Ιανουαρίου 2026.