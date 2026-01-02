Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2026. Από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

• 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

• 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

• ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή

μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.