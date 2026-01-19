Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό ιδιοκτητών οχημάτων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν ως προς την υποχρέωση ασφάλισης και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025. Ηδη έφυγαν 80.429 ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, με 66.702 ειδοποιητήρια να αφορούν μη συμμόρφωση ασφάλισης, εκ των οποίων 61.317 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης, 13.727 ειδοποιητήρια αφορούν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα. Οι αποστολές βασίζονται σε διασταυρωτικούς ελέγχους με ημερομηνία αναφοράς στις 19 Νοεμβρίου 2025 και προστίθενται στα στοιχεία των δύο προηγούμενων κύκλων ειδοποιήσεων, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για ασφάλιση. Διαπιστώθηκε συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση.