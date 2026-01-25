Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που συνοδεύεται από «πορτοκαλί προειδοποίηση» και προβλέπει μεταξύ άλλων έντονα φαινόμενα στα νότια προάστια της Αττικής.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες της Δευτέρας θα εκδηλωθούν:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες.

Δείτε live ην εξέλιξη της κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο ξανά τα νότια προάστια της Αττικής

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.

Βίντεο με τις περιοχές που θα επηρεαστούν – Η ανάρτηση Κολυδά στο Facebook

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.