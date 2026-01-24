Οι Μπακς ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Νάγκετς με 102-100, σε μια αναμέτρηση όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στη γάμπα.

Ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο προκάλεσε ανησυχία στην ομάδα, που έχει επικεντρωθεί στην εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του και αναμένει τα αποτελέσματα μαγνητικής τομογραφίας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφρασε φόβους για νέο διάστημα απουσίας, δηλώνοντας την ανησυχία του μετά το τέλος του αγώνα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μετά την εντός έδρας ήττα από τους Νάγκετς με 102-100, καθώς ο Έλληνας σταρ αποχώρησε τραυματίας στη γάμπα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ομάδα του.

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς έχει ήδη επικεντρωθεί στην αποκατάσταση του διεθνούς φόργουορντ, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να εκτιμηθεί η κατάσταση του μυός.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε εμφανώς προβληματισμένος, δηλώνοντας ότι θα κάνει μαγνητική και εκφράζοντας φόβους για νέα περίοδο απουσίας από τα παρκέ.

«Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι παρόμοιος τραυματισμός τον είχε κρατήσει εκτός από τις 3 έως τις 26 Δεκεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο οι Μπακς είχαν μόλις δύο νίκες σε οκτώ αγώνες.

Η τοποθέτηση του Ντοκ Ρίβερς

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη γάμπα και εξήγησε γιατί αποφάσισε να αποσύρει τον παίκτη, παρά την επιθυμία του να συνεχίσει.

Όπως είπε, ο Αντετοκούνμπο έδειχνε να προστατεύει το πόδι του στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που τον ανησύχησε. «Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Σε εκείνη τη φάση προσπάθησε να τρέξει και είχα δει αρκετά. Δεν τον ρώτησα, απλώς τον έβγαλα. Ήθελε να ξαναμπεί, αλλά αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο “όχι”», υπογράμμισε ο Ρίβερς.

